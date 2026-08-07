Bomba en el mercado de pases: Ronald Araujo se va de Barcelona a préstamo a Liverpool y jugará en la Premier League de Inglaterra

En un giro tan imprevisto como impactante dentro del período de pases estival, Barcelona y Liverpool de Inglaterra alcanzaron un acuerdo verbal para el traspaso del defensor uruguayo Ronald Araujo , según informa este viernes toda la prensa catalana.

El zaguero central de 27 años dará el salto a la Premier League para ponerse la camiseta del conjunto de Anfield durante la temporada 2026-27, en lo que representa una de las operaciones más sorpresivas de la recta final del mercado europeo.

La negociación entre ambas instituciones se cerró bajo estricto hermetismo en las últimas horas y contó con la aprobación definitiva del director deportivo del Barcelona, Deco.

Las bases del entendimiento estipulan una cesión por un año con una opción de compra al término de la temporada. Asimismo, la escuadra británica asumirá la ficha salarial del futbolista durante su estadía en Inglaterra.

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Para la institución catalana, la salida de Ronald Araujo responde principalmente a la necesidad de ajustar su margen en el Fair Play Financiero y liberar masa salarial, un factor determinante para poder avanzar en la inscripción de otros futbolistas dentro del plantel que conduce Hansi Flick.

A pesar del protagonismo e historia que construyó el uruguayo en el Camp Nou -donde llegó a portar la cinta de capitán-, ambas partes consideraron que esta cesión resulta idónea para que el uruguayo sume continuidad y recupere su mejor versión competitiva en un contexto de máxima exigencia.

Por el lado de Liverpool, el arribo del oriundo de Rivera significa un refuerzo de jerarquía inmediata para la retaguardia.

Con su poderío físico, velocidad y solidez en el juego aéreo, el uruguayo buscará afianzarse rápidamente en el fútbol inglés. El club además, se hará cargo del 100% de su salario.

Los representantes del jugador ya se encuentran afinando los detalles contractuales y se prevé que viajará en las próximas horas rumbo a Inglaterra para someterse a los exámenes médicos de rutina antes de la oficialización de su fichaje.