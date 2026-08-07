Los convocados por Diego Forlán para la selección uruguaya sub 20; mirá la primera lista del nuevo entrenador celeste que ya comenzó a trabajar en el Complejo de la AUF

Diego Forlán trabajará desde la próxima semana en la selección sub 20 de Uruguay con 31 futbolistas a disposición de su cuerpo técnico, muchos de estos con minutos en la Primera División, según su primera lista de citados que se conoció este jueves.

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El centrocampista de Nacional Luciano González debutó este año con el tricolor y suma siete juegos con el equipo principal, mientras que el lateral Román Clematte acumula uno y el central Luciano Rodríguez tiene dos.

En tanto, los centrocampistas de Peñarol Germán Barbas y Julio Daguer tienen tres juegos cada uno. El primero solo suma partidos oficiales y el segundo disputó un juego oficial y dos amistosos.

Otros que tienen minutos en Primera División son el lateral de Montevideo City Torque Valentino Würth , el defensor de Racing Yuri Oyarzo y los atacantes de Defensor Sporting Lautaro Navarro y Alan Torterolo .

Diego Forlán ya tiene fecha para su presentación como DT de la selección uruguaya: cuándo y dónde será, y por dónde se podrá ver

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Campeona mundial sub 20 en el año 2023, la selección uruguaya busca volver a una Copa del Mundo de la categoría tras haber quedado eliminada de la edición disputada en 2025.

Diego Forlán comenzó sus tareas en el Complejo de la AUF

De acuerdo con esto, en el próximo Sudamericano buscará sellar el boleto a Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Forlán se convirtió en el nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay y estará a cargo de la absoluta mientras se elige al sustituto del argentino Marcelo Bielsa.

"Diego Forlán vuelve a casa", anunció este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus redes sociales, culminando de esa forma una serie de publicaciones en las que ya había adelantado que el exjugador volvería a formar parte de la Celeste.

Santiago Espasandín en el CT de Diego Forlán

El ganador del Balón de Oro en Sudáfrica 2010 tendrá al también exfutbolista Diego 'Ruso' Pérez como uno de sus ayudantes, al tiempo que el otro será Santiago Espasandín.

Mientras tanto, Marco Mansulino será el preparador físico, Ignacio Bordad el entrenador de goleros y Gabriel Skrilec el videoanalista.

Lista de convocados a la selección sub 20 de Uruguay:

Arqueros: Lucas Quimbo (Juventud), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado), Paulo Da Costa (Peñarol), Ian Colina (River Plate).

Defensores: Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Rodrigo Álvez (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Román Clematte (Nacional), Diego Abella (Defensor Sporting), Luciano Rodriguez (Nacional), Facundo Balatti (Danubio), Valentino Wurth (Montevideo City Torque), Nahuel Pérez (Nacional).

Centrocampistas: Mateo Soria (Nacional), Tomas Shaw (Montevideo City Torque), Germán Barbas (Peñarol), Lautaro Ultra (Oriental), Alexander Velázquez (Danubio), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Ezequiel Amaro (Paysandú), Facundo Carámbula (Rentistas), Julio Daguer (Peñarol), Luciano González (Nacional).

Delanteros: Facundo Aristegui (Boston River), Pablo Cardozo (Danubio), Facundo Martinez (Montevideo City Torque), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Thiago Fernandez (Racing), Estevan Pereyra (Peñarol).

La primera lista de convocados de Diego Forlán en la sub 20

EFE