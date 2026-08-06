Argentina vs Uruguay con Lionel Messi y Diego Forlán: medios argentinos informan sobre un posible amistoso este año

El clásico del Río de la Plata puede tener una nueva edición este año con un Argentina vs Uruguay a disputarse en las próxima Fecha FIFA, según reportan medios deportivos de Buenos Aires.

Luego del Mundial 2026 en la que la albiceleste fue vicecampeona, el combinado de Lionel Scaloni está organizando sus siguientes amistosos y está en carpeta un partido ante la nueva selección uruguaya de Diego Forlán.

El equipo de Scaloni volverá a la actividad en la Fecha FIFA que se jugará desde el 21 de setiembre al 6 de octubre.

La selección uruguaya anunció oficialmente a Diego Forlán como el nuevo entrenador de la mayor y la sub 20, días después de comenzar a trabajar en el Complejo Celeste

"Para los pibes, que esté Diego entre ellos, es muy importante": Gustavo Bueno, nuevo DT de la sub 15 de Uruguay, destacó el aporte de Forlán y dijo lo que buscará inculcarle a los juveniles

En esa ventana realizará una gira por China y se maneja la posibilidad de que haya un amistoso en Buenos Aires y ante Uruguay.

El partido, según DSports, sería en el Estadio Monumental y tendrá la presencia de Lionel Messi, el ídolo argentino.

Por el momento no se conoce la fecha.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol indicaron a Referí no estar al tanto sobre esa posibilidad.

En Uruguay la gran novedad sería Diego Forlán, quien estará al frente de la selección mayor en estos amistosos y que tendrá su debut confirmado ante Japón el 24 de setiembre.

Forlán confirmado en Uruguay

Diego Forlán asumirá la dirección técnica de la selección absoluta de Uruguay y de la categoría Sub-20, informó este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), menos de dos meses después de quedar eliminado en fase de grupos del Mundial de la mano de Marcelo Bielsa.

Diego Forlán en un acto de Movistar celebrado en Madrid con motivo de la presentación de un documental sobre el mejor futbolista del Mundial de Sudáfrica 2010, 'El ascenso de Diego Forlán' Foto: EFE

Líder de la generación que devolvió a Uruguay a la élite del fútbol, con un cuarto puesto en Sudáfrica 2010, el exdelantero dirigirá los amistosos que en setiembre, octubre y marzo dispute un equipo charrúa que está en fase de reconstrucción tras el fracaso en Norteamérica 2026.

"Diego Forlán vuelve a casa" para estar "a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor", señala el escueto mensaje difundido por la AUF.

El acuerdo con el exfutbolista - balón de oro en el Mundial de Sudáfrica 2010- se cerró tras semanas de negociación.

El contrato marcaría una conducción técnica interina en la selección absoluta, pero con la puerta abierta a prolongar el vínculo, comentaron a la AFP fuentes de AUF días atrás.

Uruguay sufrió un duro revés en el Mundial debido a inesperados empates ante Arabia Saudita (1-1) , Cabo Verde (2-2) y una derrota 1-0 ante la campeona España.

Federico Valverde Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP

Un opaco Federico Valverde en el mediocampo, un Darwin Núñez sin peso en ofensiva y un errático Fernando Muslera en el arco fueron parte de una apuesta del excéntrico timonel argentino que será recordada como una de las más pobres en la historia mundialista del bicampeón (1930 y 1950).

La elección de Forlán genera incertidumbre y expectativas a la par, en una afición que idolatra la carrera del exdelantero pero que tiene escasas referencias para decodificar su perfil de entrenador.

Forlán colgó los botines a los 40 años en 2019 y se estrenó como entrenador en la temporada 2020 con el popular Peñarol de Montevideo. Apenas 11 partidos después dejó el cargo por magros resultados.

Su otra experiencia en el banquillo se dio en 2021 cuando estuvo durante 12 partidos al frente de Atentas de San Carlos, en la Segunda División del fútbol uruguayo.

Con base en AFP