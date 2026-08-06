Leonel Jaime habló de su momento en Peñarol tras ser la figura del Torneo Intermedio: "Sé lo que soy y lo que puedo dar, pero era venir y hacerlo acá"

El argentino Leonel Jaime aseguró que está "muy feliz" por su momento en Peñarol , con el que ganó el Torneo Intermedio este miércoles tras vencer 5-1 a Wanderers , partido en el que aportó un gol y una asistencia , y remarcó que quería demostrar su calidad en el club .

"Feliz por darle una alegría a mi familia, se lo merecía por tanto sacrificio que hicimos juntos", dijo en primer lugar el futbolista en una rueda de prensa realizada tras la final, en la que fue elegido como el mejor jugador de la cancha por la AUF .

Consultado sobre cómo analizó su actuación, Jaime respondió: "Sé lo que soy y sé lo que puedo dar, pero era venir y hacerlo acá , de palabra no se puede hacer nada . Gracias a Dios pude dar esto y ojalá pueda dar mucho más".

Tras ello, el futbolista cedido por River Plate de Argentina reiteró que está "muy feliz" por su actualidad en Peñarol , y destacó a la hinchada carbonera porque "no para de cantar nunca". "Esto también es para ellos", agregó.

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A Jaime le preguntaron por su conexión con Abel Hernández y Matías Arezo, y explicó que "se conectan mejor ellos que tiran diagonales distintas", algo que favorece a su juego porque le permite "dar pases a un lado o al otro".

Sobre la nueva táctica que planteó Diego Aguirre, con una línea de tres en el fondo, el delantero argentino explicó que se fue "acomodando", y pasó de jugar por afuera al centro porque no le estaba "llegando la pelota".

Además, Jaime confesó que desde River se han comunicado con él desde que explotó en el carbonero, aunque "poco", y reconoció que desde el equipo argentino siguen su rendimiento.