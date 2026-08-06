La Intendencia de Montevideo remata autos, muebles y electrodomésticos: cuándo será y cómo participar

La Intendencia de Montevideo (IM) realizará este sábado 8 de agosto su segundo remate anual de bienes muebles , una subasta abierta al público en la que se ofrecerán vehículos, muebles, electrodomésticos y otros artículos provenientes tanto de dependencias municipales como de desalojos judiciales.

El remate comenzará a las 10:00 en el Servicio de Bienes Muebles de la IM, ubicado en General Flores 3828 bis, y estará a cargo de la Asociación Nacional de Rematadores.

Las personas interesadas podrán recorrer el predio y observar los bienes que saldrán a remate este miércoles 6 y jueves 7 de agosto, entre las 9:00 y las 15:00. Durante esas jornadas no estará permitido tomar fotografías ni manipular los objetos o vehículos exhibidos.

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Vehículos aptos para circular.

Vehículos destinados exclusivamente a repuestos.

Muebles de oficinas y dependencias municipales.

Electrodomésticos.

Herramientas y maquinaria.

Objetos provenientes de desalojos judiciales.

El loteo publicado por la IM incluye automóviles de marcas como Chevrolet, Hyundai, Suzuki, Volkswagen, Fiat, Renault, BYD y Chery, además de decenas de vehículos que solo podrán destinarse a la venta de repuestos. También se rematarán escritorios, mesas, sillas, armarios, aires acondicionados, luminarias, máquinas de cortar pasto, ruedas de vehículos y otros bienes.

Qué autos se podrán comprar

Entre los vehículos aptos para circular figuran modelos de distintas marcas y años, entre ellos un Hyundai Elantra, un Chevrolet Prisma LT, un Chevrolet Onix Joy, un Volkswagen Gol 1.6, un Renault Kwid Zen, un Suzuki Alto 800, un BYD New F3, un Chevrolet Corsa Wagon, un Fiat Nuevo Fiorino y un Chery QQ3.

Además, la subasta incluirá decenas de vehículos que no están habilitados para circular y que solo podrán destinarse a la venta de repuestos. Entre ellos aparecen modelos como Chevrolet Cruze, Chevrolet Agile, Hyundai Tucson, Volkswagen Polo, Volkswagen Vento, Chevrolet Tracker, Mitsubishi Lancer, Fiat Uno, Toyota Hilux, Peugeot 307 y 206, Chevrolet Celta, Chevrolet Corsa Classic, Suzuki Alto 800, Renault Sandero Stepway y Geely CK, entre otros.

Cómo será la venta

Los vehículos incluidos en el remate fueron retirados de la vía pública tras denuncias por abandono y, una vez cumplidos los procedimientos legales sin que fueran reclamados por sus propietarios, quedaron habilitados para su subasta.

En el caso de los vehículos aptos para circular, los compradores podrán realizar la transferencia de propiedad y se exonerarán únicamente las deudas correspondientes a la Intendencia de Montevideo. Las obligaciones con otros organismos deberán ser abonadas por el adquirente.

Los vehículos catalogados como no aptos para circular serán dados de baja del registro y solo podrán utilizarse para la extracción y comercialización de repuestos no numerados.

Condiciones del remate

La subasta será sin base y en pesos uruguayos. Quien resulte comprador deberá pagar una seña del 30% del valor del lote, además de la comisión e impuestos correspondientes, y completar el saldo dentro del plazo establecido en las condiciones del remate.