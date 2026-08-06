"Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises": Orsi destacó que la revinculación educativa pasó de 300 a casi 2.900 estudiantes

El presidente de la República, Yamandú Orsi , destacó este jueves los resultados de la estrategia Volver a los Sueños , luego de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informara que 2.844 niños y adolescentes desvinculados regresaron al sistema educativo , el 42% de los 6.812 casos detectados.

El mandatario comparó los resultados con los registrados antes de la implementación de la estrategia y afirmó que en 2024, de unos 6.000 niños y adolescentes que no estudiaban, solo unos 300 habían logrado ser revinculados .

" A partir del 2025 esto cambió , estamos volviendo a vincular un 42% (2.844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises . Seguimos", escribió Orsi en su cuenta de X.

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La publicación de Orsi fue en respuesta a un mensaje del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, quien celebró los resultados de la política educativa con la frase: "La mejor forma de decir es hacer" .

En el 2024 de los 6000 gurises que no estudiaban solo se revincularon 300.

A partir del 2025 esto cambió, estamos volviendo a vincular un 42% (2844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises. Seguimos https://t.co/BhnAjAzI6Z — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 6, 2026

Según los datos presentados por la ANEP, la estrategia Volver a los Sueños permitió que 2.844 de los 6.812 niños y adolescentes detectados fuera del sistema educativo retomaran sus estudios durante la primera etapa del programa, desarrollada entre el 15 de junio y el 31 de julio.

Caggiani destacó que el porcentaje de revinculación representa una mejora significativa respecto a años anteriores. Antes de la puesta en marcha de esta estrategia, el número de estudiantes que regresaban al sistema rondaba los 300 casos, mientras que en 2025 ascendió a 2.000 y en 2026 llegó a 2.844, equivalente al 42% de los casos identificados.