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"Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises": Orsi destacó que la revinculación educativa pasó de 300 a casi 2.900 estudiantes

Según los datos presentados por la ANEP, la estrategia Volver a los Sueños permitió que 2.844 de los 6.812 niños y adolescentes detectados fuera del sistema educativo retomaran sus estudios

6 de agosto de 2026 9:30 hs
Escuela vuelta a clases
Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó este jueves los resultados de la estrategia Volver a los Sueños, luego de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informara que 2.844 niños y adolescentes desvinculados regresaron al sistema educativo, el 42% de los 6.812 casos detectados.

El mandatario comparó los resultados con los registrados antes de la implementación de la estrategia y afirmó que en 2024, de unos 6.000 niños y adolescentes que no estudiaban, solo unos 300 habían logrado ser revinculados.

"A partir del 2025 esto cambió, estamos volviendo a vincular un 42% (2.844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises. Seguimos", escribió Orsi en su cuenta de X.

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La publicación de Orsi fue en respuesta a un mensaje del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, quien celebró los resultados de la política educativa con la frase: "La mejor forma de decir es hacer".

Según los datos presentados por la ANEP, la estrategia Volver a los Sueños permitió que 2.844 de los 6.812 niños y adolescentes detectados fuera del sistema educativo retomaran sus estudios durante la primera etapa del programa, desarrollada entre el 15 de junio y el 31 de julio.

Caggiani destacó que el porcentaje de revinculación representa una mejora significativa respecto a años anteriores. Antes de la puesta en marcha de esta estrategia, el número de estudiantes que regresaban al sistema rondaba los 300 casos, mientras que en 2025 ascendió a 2.000 y en 2026 llegó a 2.844, equivalente al 42% de los casos identificados.

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