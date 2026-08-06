"Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises": Orsi destacó que la revinculación educativa pasó de 300 a casi 2.900 estudiantes

El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó este jueves los resultados de la estrategia Volver a los Sueños, luego de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informara que 2.844 niños y adolescentes desvinculados regresaron al sistema educativo, el 42% de los 6.812 casos detectados.
El mandatario comparó los resultados con los registrados antes de la implementación de la estrategia y afirmó que en 2024, de unos 6.000 niños y adolescentes que no estudiaban, solo unos 300 habían logrado ser revinculados.
"A partir del 2025 esto cambió, estamos volviendo a vincular un 42% (2.844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises. Seguimos", escribió Orsi en su cuenta de X.
La publicación de Orsi fue en respuesta a un mensaje del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, quien celebró los resultados de la política educativa con la frase: "La mejor forma de decir es hacer".
Según los datos presentados por la ANEP, la estrategia Volver a los Sueños permitió que 2.844 de los 6.812 niños y adolescentes detectados fuera del sistema educativo retomaran sus estudios durante la primera etapa del programa, desarrollada entre el 15 de junio y el 31 de julio.
Caggiani destacó que el porcentaje de revinculación representa una mejora significativa respecto a años anteriores. Antes de la puesta en marcha de esta estrategia, el número de estudiantes que regresaban al sistema rondaba los 300 casos, mientras que en 2025 ascendió a 2.000 y en 2026 llegó a 2.844, equivalente al 42% de los casos identificados.