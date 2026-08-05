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Lubetkin prevé viajar a India en las próximas semanas y gobierno proyecta a embajador de renombre para encabezar "nueva fase" del vínculo diplomático

El canciller recibió este martes las cartas figuradas del embajador designado de India en Uruguay; el gigante asiático, cuya misión diplomática recaía hasta ahora en su embajada en Argentina, concretará su primera representación permanente en Montevideo

5 de agosto de 2026 5:00 hs
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Con la apertura de la primera embajada de India en Uruguay, el gobierno de Yamandú Orsi prevé distintas instancias para estrechar su vínculo diplomático con el gigante asiático y pasar a una “nueva fase”.

Luego de la reunión de julio del año pasado en que el primer ministro indio Narendra Modi invitara al mandatario uruguayo a visitar su país, el canciller Mario Lubetkin tiene previsto viajar a ese destino y también se espera que Uruguay trabaje desde la presidencia pro témpore de la Celac en la cumbre de ese espacio con India.

Por otro lado, el gobierno apuesta a nombrar a un embajador de renombre para encabezar la misión en Nueva Delhi. Según confirmaron fuentes políticas a El Observador, el Poder Ejecutivo considera como un “gran candidato” para ese fin a Fernando Lugris, actual director general de Asuntos Culturales de Cancillería.

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Diplomático de carrera, Lugris fue embajador ante China desde el 2015 al 2025, desde el primer año de la administración de Tabaré Vázquez y a lo largo de toda la gestión de Luis Lacalle Pou. Fuentes diplomáticas señalaron que es un profesional que ha demostrado tener excelentes resultados en su rol.

La designación de un nuevo jefe de misión está prevista para el primer semestre del año que viene, cuando culmine su mandato el actual embajador Alberto Guani. Desde Cancillería aclararon no obstante que el nombramiento de Lugris no está definido y que la designación será resuelta más adelante.

Tanto India como Uruguay han demostrado interés en fortalecer su vínculo en diferentes áreas. El país asiático abrió su consulado en Montevideo en abril del año pasado y este martes el canciller Lubetkin recibió las cartas figuradas de Binoy George, designado embajador de India en Uruguay. La representación diplomática había recaído hasta ahora en la embajada india en Argentina.

El nuevo embajador también presentará sus cartas credenciales al presidente Orsi esta semana. Por otro lado, los diplomáticos indios aún está cerrando los detalles para definir dónde estará localizada su embajada.

Durante la reunión en julio del año pasado al margen de la cumbre de los BRICS, Orsi y Modi conversaron sobre fortalecer las relaciones en materia de innovación, farmacéutica y seguridad alimentaria.

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