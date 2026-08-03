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Carne y celulosa lideraron las exportaciones uruguayas en los primeros siete meses

Las colocaciones al exterior registraron una recuperación en julio, tras tres meses de caídas

3 de agosto de 2026 17:38 hs
Contenedores en puerto de Montevideo.

Contenedores en puerto de Montevideo.

Foto: Inés Guimaraens

Las exportaciones de bienes de Uruguay —incluyendo las de zonas francas— totalizaron US$ 7.819 millones en los primeros siete meses del año, lo que implicó un crecimiento interanual de 2%, según informó este lunes Uruguay XXI.

  • La carne bovina alcanzó los US$ 1.576 millones en lo que va del año, con un desempeño 4% superior al del año pasado.
  • La celulosa se mantuvo en segundo lugar con US$ 1.330 millones, seguida por los productos lácteos, que acumularon ventas por US$ 511 millones a julio y un crecimiento de 7% con respecto a los primeros siete meses de 2025.
  • En cuarto lugar se ubicaron los concentrados de bebidas, con US$ 492 millones y un crecimiento de 7%.
  • Las ventas de soja sumaron US$ 457 millones, con una caída de 36%.

En julio

En julio, las ventas al exterior totalizaron US$ 1.219 millones y registraron un crecimiento interanual de 4%, con lo que rompieron tres meses consecutivos de caída mensual.

La carne bovina fue el principal producto del mes, con ventas por US$ 280 millones (+25% interanual). En segundo lugar se ubicó la celulosa, con US$ 143 millones (+12%), seguida por los productos lácteos, con US$ 95 millones (+31%).

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La soja y los concentrados de bebidas completaron los principales productos exportados, ambos con ventas por US$ 86 millones y variaciones interanuales de -57% y +18%, respectivamente.

Principales destinos

China fue el principal destino de exportación en julio, con colocaciones por US$ 235 millones, lo que representó el 19% del total exportado y un decrecimiento interanual de 35%.

Brasil se ubicó en segundo lugar entre los destinos de exportación en julio, con colocaciones por US$ 190 millones, equivalentes al 16% del total exportado y un crecimiento interanual de 13%.

La Unión Europea se ubicó como el tercer destino de exportación en julio, con colocaciones por US$ 174 millones, equivalentes al 14% del total exportado y un crecimiento interanual de 42%.

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