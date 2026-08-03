Carne y celulosa lideraron las exportaciones uruguayas en los primeros siete meses

Las exportaciones de bienes de Uruguay —incluyendo las de zonas francas— totalizaron US$ 7.819 millones en los primeros siete meses del año, lo que implicó un crecimiento interanual de 2% , según informó este lunes Uruguay XXI.

En julio, las ventas al exterior totalizaron US$ 1.219 millones y registraron un crecimiento interanual de 4% , con lo que rompieron tres meses consecutivos de caída mensual.

La carne bovina fue el principal producto del mes, con ventas por US$ 280 millones (+25% interanual). En segundo lugar se ubicó la celulosa, con US$ 143 millones (+12%), seguida por los productos lácteos, con US$ 95 millones (+31%).

"Si nos buscan, acá estamos": trabajadores de FNC no se reintegran a sus tareas en Montevideo y sindicato exige definiciones a la empresa

La ruta de los data centers: lo que Uruguay tiene y lo que necesita para atraer las inversiones de la era de la IA

La soja y los concentrados de bebidas completaron los principales productos exportados, ambos con ventas por US$ 86 millones y variaciones interanuales de -57% y +18% , respectivamente.

Principales destinos

China fue el principal destino de exportación en julio, con colocaciones por US$ 235 millones, lo que representó el 19% del total exportado y un decrecimiento interanual de 35%.

Brasil se ubicó en segundo lugar entre los destinos de exportación en julio, con colocaciones por US$ 190 millones, equivalentes al 16% del total exportado y un crecimiento interanual de 13%.

La Unión Europea se ubicó como el tercer destino de exportación en julio, con colocaciones por US$ 174 millones, equivalentes al 14% del total exportado y un crecimiento interanual de 42%.