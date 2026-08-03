El jugador de Boca Juniors que reforzará la delantera de Albion y firmará por un año

El mercado de pases del fútbol uruguayo suma una incorporación importante desde la vecina orilla. Desde Argentina confirman que el atacante Iker Zufiaurre , una de las promesas del semillero de Boca Juniors, desembarcará en Albion a préstamo por un año, sin opción de compra, según informa el diario Olé.

El delantero cordobés, nacido en Adelia María, se encuentra viviendo una semana muy especial: este viernes festejará su cumpleaños número 21.

Con una interesante proyección y recorrido en las divisiones inferiores del equipo xeneize, Zufiaurre cuenta además con antecedentes vistiendo la camiseta de la selección argentina sub 20.

A nivel profesional, Iker Zufiaurre ya sabe lo que es competir en la máxima exigencia. Hizo su debut con el primer equipo de Boca Juniors en 2024 disputando la Copa Sudamericana en la altura ante Nacional Potosí, e integró la nómina en torneos del ámbito local en la Primera división argentina.

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Asimismo, tuvo actuaciones destacadas con la Reserva del conjunto azul y oro, sumando rodaje en torneos internacionales juveniles como la Copa Libertadores sub 20.

Para Albion, la llegada de Zufiaurre representa la incorporación de un futbolista dinámico, encarador y con roce internacional, ideal para potenciar el frente de ataque.

A su vez, el movimiento resulta estratégico para la institución argentina, ya que la cesión al exterior habilita a Boca Juniors un cupo extra para incorporar refuerzos en la ventana de transferencias. Se trata de un fichaje que promete beneficiar a ambas partes en esta temporada.