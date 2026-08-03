Día 6 de Diego Forlán en la selección uruguaya: bajó por primera vez a la cancha con la sub 20 y comenzó su era como entrenador en el Complejo de la AUF

El entrenador de la selección uruguaya , Diego Forlán , se estrenó este lunes 3 de agosto de mañana en cancha en el primer entrenamiento con la selección sub 20 en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El exfutbolista que aún no fue anunciado oficialmente por la AUF, será el entrenador de la selección sub 20 y de la mayor hasta 2027.

Su primer día de entrenamiento comenzó puntualmente 9.30 con 20 de los 27 futbolistas convocados , una charla en el gimnasio techado, en donde hicieron la entrada en calor, y luego bajaron a la cancha número 1 del Complejo para trabajar con el entrenador y los asistentes.

También este lunes fue el estreno de Santiago Espasandín , el asistente específico de juveniles, que la AUF integró como colaborador director de Forlán por su experiencia en juveniles.

Santiago Espasandín es el elegido por Diego Forlán para completar el cuerpo técnico de la selección uruguaya sub 20

La apuesta por Diego Forlán en la selección uruguaya: en busca de paz, recuperar la confianza y ofrecer esperanza camino al Mundial 2030

Forlán le dio la bienvenida a los futbolistas y les planteó el plan de trabajo.

El entrenamiento se completó en la cancha número 1, de césped natural.

Tras la práctica almorzaron en el Complejo y los futbolistas se retiraron. Volverán este martes, también a las 9.30 para el segundo de los tres entrenamientos de esta primera semana.

Forlán tendrán a los futbolistas hasta el miércoles.

Este plantel es dirigido por Forlán, como jefe de grupo, los asistentes Espasandín, Diego "Ruso" Pérez, el entrenador de goleros Ignacio Bordad y el preparador físico Marcos Mansulino.

Esta selección se prepara para los Juegos Odesur que se disputarán en setiembre y la selección será dirigida por Espasandín debido a que en la misma fecha Forlán estará con la selección mayor en los amistosos previstos en Corea del Sur y Japón, en la fecha FIFA que se inicia el 21 de setiembre.

Para Forlán este lunes fue su día 6 en el Complejo de la AUF, que comenzó el pasado miércoles cuando ingresó por primera vez a las instalaciones de la AUF como nuevo entrenador de las selecciones. Ese día comenzó las reuniones para seleccionar a su último colaborador e inició su trabajo.

Forlán comenzó con 20 de los 27 convocados

En el primer entrenamiento de la sub 20 no estuvieron los cinco futbolistas de Defensor Sporting, Torterollo, Navarro, Abella, Kevin Suárez y Mateo Caballero, quienes están a la orden del club para el partido que jugará esta noche por la séptima fecha del Torneo Intermedio.

Tampoco se integraron Lautaro Ultra, de Oriental, ni Ezequiel Amaro de Paysandú FC, quienes tenían actividad con sus equipos en el torneo de ascenso.

La mayoría de los futbolistas jugaron el viernes en Cuarta división y cuatro de los 20 que entrenaron este lunes jugaron en Primera División:

Ramiro Lecchini, de Montevideo City Torque, ingresó en el segundo tiempo ante Wanderers, el viernes. Estuvo en el banco de suplentes de los celestes Nicolás Pérez.

El arquero Felipe Ortiz estuvo en el banco de suplentes de Deportivo Maldonado, en el empate ante Juventud del sábado.

Yuri Oyarzo fue titular y jugó todo el partido en la victoria de Racing ante Boston River.

Montevideo City Torque y Defensor Sporting son los clubes que más futbolistas aportaron a la primera convocatoria de Forlán en la sub 20, con cinco cada uno.

Vuelve a los trabajos la - con estos nombres pic.twitter.com/4cJuPsFvmK — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 30, 2026

De la campaña expectativa de Forlán al anuncio oficial de la AUF

El pasado viernes la AUF inició una campaña de expectativa sobre la llegada de Forlán a la selección, y en el final dejó planteado el interrogante: "¿Vuelve?". Hasta ahora no fue confirmado.

Fueron presentados formalmente por la AUF en sus redes sociales, Santiago Espasandín como asistente técnico de Forlán en la sub 20 y Gonzalo Bueno como entrenador de la sub 15.

Forlán dirigirá a la selección sub 20 en el Sudamericano de enero-febrero y el Mundial de mayo-junio, si clasifican, y estará al frente a la mayor, en forma interina, en las cuatro fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre de 2026 y marzo 2027.