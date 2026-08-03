Luto en el Partido Nacional: murió José Hualde, histórico dirigente de Maldonado y director del Correo Uruguayo

El dirigente nacionalista José Hualde, integrante del Directorio del Correo Uruguayo en representación de la oposición, murió este lunes. Su fallecimiento generó múltiples condolencias de dirigentes del Partido Nacional, referentes de otros partidos y organismos públicos.
Hualde era una figura histórica del nacionalismo en Maldonado y fundador de la Lista 20. A lo largo de su carrera política fue edil departamental, diputado y senador de la República, además de ocupar distintos cargos en la administración pública.
En un comunicado, el Partido Nacional lamentó su fallecimiento y destacó su "extensa trayectoria de compromiso y vocación de servicio".
"Fue edil departamental, diputado y senador de la República, desempeñando una extensa trayectoria de compromiso y vocación de servicio", señaló la colectividad política, que además transmitió sus condolencias a la familia, amigos, militantes de la Lista 20 y a la Departamental Nacionalista de Maldonado.
Los mensajes de dirigentes políticos
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, recordó la relación que mantenía con Hualde.
"Se fue José Hualde. Todavía cuesta escribirlo. Compartimos militancia, charlas y un cariño que fue mutuo desde siempre. Se entregó al Partido Nacional en Maldonado como pocos", escribió en la red social X.
También el senador Javier García expresó su pesar y envió un mensaje de condolencias a la familia y a los militantes nacionalistas de Maldonado.
Desde el Frente Amplio, el senador por Maldonado Eduardo Antonini destacó la trayectoria política de Hualde y lo definió como "una persona de diálogo y de acuerdos".
La despedida del Correo Uruguayo
El Correo Uruguayo también emitió un comunicado en el que recordó la trayectoria pública de Hualde y expresó su "profundo pesar" por su fallecimiento.
El organismo repasó que nació el 3 de setiembre de 1962 y que desde joven participó en organizaciones como Interact y Rotary, donde comenzó su vocación por el servicio público.
Además de su actividad legislativa, el Correo recordó que fue edil de Maldonado en varios períodos, diputado entre 1995 y 2000, senador entre 1998 y 1999, vicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) entre 2020 y 2025, y que había asumido como director del Correo Uruguayo el 14 de noviembre de 2025.
"Su partida deja un vacío irremplazable en nuestra organización", señaló el organismo.
También fue dirigente del básquetbol
La Federación Uruguaya de Basketball también despidió a Hualde a través de sus redes sociales y recordó que al momento de su fallecimiento se desempeñaba como presidente de la Liga de Básquetbol de Maldonado.