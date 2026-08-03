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Accidente fatal en Soriano: un hombre de 41 años murió tras ser atropellado por un camión en Mercedes

El siniestro ocurrió en la mañana de este lunes en la intersección de bulevar Viera y Benavídez y General Garibaldi

3 de agosto de 2026 13:40 hs
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Un hombre de 41 años murió este lunes de mañana tras ser atropellado por un camión en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, informaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental.

El siniestro ocurrió sobre las 07:35 en la intersección de bulevar Viera y Benavídez y la calle General Garibaldi, luego de que el Servicio de Emergencias 911 recibiera un llamado alertando sobre el hecho.

Al llegar al lugar, efectivos de la Seccional Primera encontraron al peatón lesionado. La víctima, identificada por sus iniciales J.R.R., fue asistida por una emergencia médica móvil y trasladada al Hospital Mercedes, donde ingresó sin vida.

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De acuerdo con las primeras manifestaciones del conductor del camión mientras circulaba por bulevar Viera y Benavídez en sentido norte-sur el peatón se atravesó delante del vehículo. Según su relato, logró esquivarlo en primera instancia, pero posteriormente el hombre fue embestido por la rueda trasera derecha del camión.

La Policía informó que esas circunstancias continúan siendo investigadas. En el lugar trabajaron autoridades de la Dirección de Coordinación Ejecutiva, de la Zona Operacional I, de la Seccional Primera, Policía Científica y la Brigada de Tránsito de la Intendencia de Soriano.

Al conductor se le practicó una prueba de espirometría, que arrojó resultado negativo. La Fiscalía Letrada de 2.º Turno fue informada del caso y dispuso una serie de diligencias para determinar cómo ocurrió el siniestro fatal.

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