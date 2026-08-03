Investigan homicidio de un hombre de 38 años en Pando: testigo asegura que habrían intentado dispararle a él

Un hombre de 38 años , sin antecedentes penales, fue asesinado a balazos en la noche de este domingo en la ciudad de Pando , departamento de Canelones, informaron desde la Jefatura de Policía del departamento canario.

El hecho ocurrió en la intersección de Venezuela y Continuación Piedra , donde efectivos del Área de Investigaciones de la Jefatura Operacional II concurrieron tras ser alertados por el Centro de Comando Unificado (CCU) sobre una persona herida de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los policías encontraron indicios del ataque, aunque la víctima ya había sido trasladada por particulares a un centro asistencial .

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Según declaró un hombre a los investigadores, dos personas que circulaban en una motocicleta de alta cilindrada habrían intentado dispararle a él . El testigo relató que logró resguardarse en su vivienda y, tras escuchar dos detonaciones, salió a la calle y encontró herido al hombre de 38 años.

La víctima ingresó al centro de salud con dos impactos de bala en el tórax y falleció a las 23:35, informaron fuentes policiales.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento y la recolección de evidencias. La fiscal de turno, Gabriela Yanieri, dispuso la intervención del Departamento de Homicidios, la actuación del médico forense y el relevamiento de cámaras de videovigilancia y de posibles testigos para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los autores.