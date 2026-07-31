Condenaron a un hombre a siete años y medio de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja, una niña de 11 años, en Las Piedras

La Justicia condenó a siete años y seis meses de penitenciaría a un hombre por reiterados delitos de abuso sexual contra la hija menor de su pareja, en un caso que comenzó a investigarse en 2019 en la ciudad de Las Piedras, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

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La denuncia fue presentada el 11 de junio de 2019 por una mujer de 41 años ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras. Según el parte oficial, la mujer manifestó que sospechaba que su pareja abusaba sexualmente de su hija, de entonces 11 años.

Las sospechas surgieron luego de una consulta médica, cuando la niña sufrió un ataque de llanto e impidió que el profesional la examinara. En esa instancia, además, la familia recibió la información de que la menor presentaba una bacteria de transmisión sexual.

A partir de la denuncia, la Policía realizó las actuaciones correspondientes y el hombre, que tenía 32 años al momento de los hechos investigados, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.