Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
lluvia ligera
Sábado:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / hombre

Condenaron a un hombre a siete años y medio de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja, una niña de 11 años, en Las Piedras

La Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado

31 de julio de 2026 13:25 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Justicia condenó a siete años y seis meses de penitenciaría a un hombre por reiterados delitos de abuso sexual contra la hija menor de su pareja, en un caso que comenzó a investigarse en 2019 en la ciudad de Las Piedras, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

La denuncia fue presentada el 11 de junio de 2019 por una mujer de 41 años ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras. Según el parte oficial, la mujer manifestó que sospechaba que su pareja abusaba sexualmente de su hija, de entonces 11 años.

Las sospechas surgieron luego de una consulta médica, cuando la niña sufrió un ataque de llanto e impidió que el profesional la examinara. En esa instancia, además, la familia recibió la información de que la menor presentaba una bacteria de transmisión sexual.

Más noticias

Accidente fatal en Nueva Helvecia: un hombre de 38 años murió tras chocar su camión contra limitador de altura

"Se fueron juntos y están juntos": el dolor del hombre que perdió a un hijo, una nuera y dos nietos en Ruta 56

A partir de la denuncia, la Policía realizó las actuaciones correspondientes y el hombre, que tenía 32 años al momento de los hechos investigados, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El pasado 3 de abril fue formalizada la investigación en su contra y, en las últimas horas, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 8º Turno lo condenó como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, en régimen de reiteración real.

Como resultado, deberá cumplir una pena de siete años y seis meses de penitenciaría.

Las más leídas

Julio Ríos está internado por una infección que contrajo en el Mundial y tras protagonizar un accidente de tránsito en Montevideo

Día 2 de Diego Forlán en la selección uruguaya: anunció la primera lista para la sub 20, con tres jugadores de Nacional y de Peñarol, y se reunió con Diego Jaume

Menos funcionarios públicos y US$ 15 millones más para transferencias: Manini prevé reunirse con Orsi la semana próxima y ya tiene sus propuestas

"No vine antes porque están haciendo las cosas bien": directora del FMI destacó estabilidad de Uruguay y pidió más coraje ante contexto desafiante

Temas

hombre abusar sexualmente

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos