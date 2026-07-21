Muerte súbita en Pocitos: investigan el fallecimiento de un hombre de 25 años hallado en la vía pública

La Policía investiga la muerte de un hombre de 25 años que fue encontrado inconsciente en la noche de este lunes en la intersección de Avenida Brasil y Brito del Pino, en el barrio Pocitos, informaron desde el Ministerio del Interior a El Observador.
El hecho se registró sobre las 21:00, luego de que una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertara sobre una persona caída en la vía pública.
Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al joven inconsciente. Minutos después, personal de una emergencia médica móvil constató su fallecimiento y diagnosticó una muerte súbita en la vía pública.
Según declaró un testigo a la Policía, instantes antes de ser hallado el hombre habría protagonizado un incidente de tránsito, circunstancia que forma parte de la investigación.
En la escena trabajó personal de Policía Científica y fueron derivados el Área de Investigaciones de Zona II y el Departamento de Homicidios.
Las actuaciones continúan mientras se aguarda el resultado de la autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte.