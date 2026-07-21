Ministerio del Interior cambia el régimen de licencias para policías y funcionarios: qué establece la nueva circular

El Ministerio del Interior aprobó un nuevo criterio para el otorgamiento, la interrupción y el cómputo de las licencias del personal policial y civil, con el objetivo de unificar las reglas que aplican todas las unidades ejecutoras de la cartera. La medida fue establecida mediante la Circular Nº5, a la que accedió El Observador, firmada el 20 de julio por el ministro Carlos Negro .

La disposición fija pautas sobre qué ocurre cuando un funcionario se certifica por enfermedad mientras está de licencia, cómo debe computarse ese período y qué sucede con el descanso semanal al finalizar la certificación. Según el documento, la finalidad es "establecer pautas homogéneas" sobre el usufructo de las licencias, en concordancia con la normativa vigente.

Uno de los principales cambios establece que, si un funcionario está usufructuando una licencia reglamentaria o por antigüedad y durante ese período recibe una certificación médica, la licencia quedará suspendida mientras dure la enfermedad .

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Una vez que obtenga el alta médica, podrá retomar los días de licencia que le restaban, coordinando su utilización con la jefatura correspondiente. La circular aclara que el criterio alcanza a todas las modalidades de licencia , con excepción de la licencia sin goce de sueldo .

La nueva disposición también determina que, si el alta médica coincide con el descanso semanal habitual del funcionario, ese descanso deberá respetarse y el reintegro efectivo al trabajo se producirá al día siguiente.

De esta forma, la cartera establece que no podrá exigirse la recuperación de jornadas ni condicionarse el goce del descanso semanal a la realización de trabajo efectivo.

Otro de los cambios introducidos dispone que los períodos en que el funcionario haga uso de licencias reglamentarias, extraordinarias, médicas, por estudio u otras deberán computarse como tiempo efectivamente trabajado, salvo en el caso de las licencias sin goce de sueldo.

La circular señala que, por ese motivo, no corresponde exigir la recuperación de jornadas ni condicionar el derecho al descanso semanal.

El sindicato atribuye el cambio a un planteo propio

Tras conocerse la circular, el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (SIDEPAC) sostuvo que el nuevo criterio administrativo surgió a partir de un planteo presentado junto al Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN) para que el Ministerio del Interior unificara el tratamiento de las licencias interrumpidas por enfermedad.

Según el sindicato, esa gestión dio lugar a consultas técnicas y jurídicas dentro del ministerio y ante la Oficina Nacional del Servicio Civil, proceso que culminó con la emisión de la circular.

En ese sentido, SIDEPAC afirmó que el cambio es el resultado de "planteos, estudios, gestiones y perseverancia" y sostuvo que el fortalecimiento del sindicalismo policial requiere "seriedad, transparencia y respeto por el trabajo de todas las organizaciones".