Nacional jugará ante Tigre con las nuevas reglas del Mundial 2026 que adoptó Conmebol y se preparó para eso con una charla

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comenzará aplicar a partir de esta semana las nuevas reglas que adoptó del Mundial 2026 y Nacional será el primer equipo uruguayo en jugar con las nuevas disposiciones cuando este martes reciba a Tigre (19:00 horas) en el Gran Parque Central por la Copa Sudamericana.

Como informó Referí, la Conmebol anunció días atrás que aplicaría varias reglas nuevas del paquete que la FIFA implementó en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Y esas nuevas reglas comenzarán a regir en el regreso de su actividad de clubes, la que vuelve esta semana con los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana .

En esa instancia, Nacional jugará este martes ante Tigre en Montevideo y el martes próximo será la revancha en Victoria, Buenos Aires.

Rodrigo Aguirre fue víctima de las nuevas reglas del fútbol en su regreso a Tigres de México: mirá su expulsión ante el Tijuana del Loco Abreu por taparse la boca

Conmebol aprobó nuevas reglas para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y descartó la más polémica de la FIFA

Nacional hizo una charla para repasar las nuevas reglas

Para interiorizarse aún más en el tema, el cuerpo técnico de Nacional, encabezado por Jorge Bava, y el plantel de futbolistas hicieron una charla para repasar las nuevas reglas que regirán a partir de este martes a nivel continental.

Así lo confirmaron a Referí desde la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Estas nuevas medidas también llegarán al fútbol uruguayo pero una vez finalizado el Torneo Intermedio, para aplicarse a partir del Torneo Clausura.

Las nuevas reglas que aplicará Conmebol

Días atrás la Conmebol anunció las modificaciones reglamentarias que entrarán en vigencia a partir del reinicio de sus competencias de clubes, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el organismo sudamericano optó por no adoptar la medida más polémica de la temporada: la expulsión por cubrirse la boca al hablar con un rival.

Esta regla opcional propuesta por la International Football Association Board (IFAB) a partir del Mundial 2026, conocida informalmente en el ámbito futbolístico como la "Ley Vinícius", tiene como objetivo combatir los insultos y actos de discriminación en el campo de juego.

La UEFA sancionó con seis partidos a Gianluca Prestianni tras haber insultado a Vinicius Jr. durante un partido de la Liga de Campeones en febrero. Angel Martinez/Getty Images

Su origen se remonta a un tenso cruce en la Champions League entre Vinícius Jr.y el argentino Gianluca Prestianni, donde el brasileño acusó a su colega de racismo tras hablarle con la boca tapada.

Lo que sí cambia frente a lo que se descarta

A pesar de rechazar esta medida drástica, la Conmebol sí incorporará otras importantes herramientas para agilizar el juego y optimizar las decisiones arbitrales desde el VAR.

Saques de banda y saques de meta: Cuando el equipo que reanuda el juego retrase deliberadamente la ejecución de un saque de banda o de meta, el árbitro hará sonar el silbato y señalará el comienzo de una cuenta atrás de cinco segundos. Si el balón no está en juego cuando se cumpla la cuenta atrás:

Saque de banda: el árbitro concederá el saque de banda al equipo adversario, que lo efectuará desde la misma ubicación que tenía el saque de banda original;

Saque de meta: el árbitro concederá un saque de esquina al equipo adversario desde el lado del campo más cercano a la ubicación en la que se debía efectuar el saque de meta.

El juez Said Martínez mirando la pantalla del VAR Foto: AFP

Sustituciones: Cuando el árbitro indique que se puede efectuar una sustitución o se muestre el tablero de sustitución, el jugador sustituido deberá salir del terreno de juego en el límite de tiempo de diez segundos. Si no ha abandonado el terreno de juego en dicho plazo, deberá salir de todas formas, pero su sustituto no podrá entrar en el campo hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya transcurrido un minuto (de cronómetro) desde la reanudación del partido.

Lesiones: Un jugador de campo lesionado que provoque que el partido se detenga porque haya sufrido o se sospeche que ha sufrido una lesión, o porque reciba reconocimiento o tratamiento médico sobre el terreno de juego, deberá salir del campo y permanecer fuera de él hasta que haya transcurrido un minuto (de cronómetro) desde la reanudación del juego, con el objetivo de que el cuerpo médico tenga el tiempo necesario para evaluar si el lesionado debería seguir jugando, así como para reducir las interrupciones del ritmo del partido. Esta disposición no se aplica a las situaciones estipuladas en la Regla 5 que no requieren que el jugador lesionado salga del terreno de juego.

Protocolo VAR: Los siguientes incidentes, aunque relativamente poco frecuentes, son ahora revisables según el protocolo del VAR:

• Tarjetas rojas que resulten de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

• Confusión de identidad cuando se ha sancionado con tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos.

• Saques de esquina que se hayan concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando la decisión se pueda corregir inmediatamente y sin retrasar la reanudación del juego (opción para las competiciones).

Como han pasado diez años desde la introducción del protocolo del VAR, los miembros acordaron que sería conveniente detectar posibles mejoras, con el objetivo de incrementar la eficacia y equidad del sistema del VAR.

Otros cambios fundamentales en la Regla:

Regla 4. El equipamiento de los jugadores

• Se permite llevar accesorios (anteriormente llamados «accesorios de joyería») siempre que no sean peligrosos y estén cubiertos de forma segura.

Regla 5. El árbitro

• Se puede aplicar la ventaja si se efectúa una reanudación del partido incorrecta y el balón está en juego.

• Las competiciones tendrán la opción de proporcionar cámaras corporales a los árbitros.

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta

• No se amonestará (con tarjeta amarilla) una infracción destinada a evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol si se aplica la ventaja y el gol se marca.

Por otra parte, respecto del apartado "Otros asuntos" de la Circular N.º 32, se informa que, no obstante, la posibilidad prevista por el IFAB de ampliar la duración de las pausas de hidratación, la CONMEBOL informa que mantendrá el protocolo vigente establecido en los Manuales de Clubes de las competiciones CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana. En consecuencia, las pausas de hidratación podrán implementarse y tendrán una duración máxima de noventa (90) segundos.

El "no" rotundo a una norma criticada

La resolución de la Conmebol de omitir la sanción por cubrirse la boca marca una clara diferencia respecto a lo que se vio en el Mundial 2026.

En la máxima cita mundialista, esta regla ya se cobró su primera víctima sudamericana: el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en un cruce ante Turquía por gesticular con la boca tapada, desatando la furia de su director técnico, Gustavo Alfaro.

Miguel Almirón Foto: Richard Heathcote/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Algo similar ocurrió luego con el ecuatoriano Piero Hincapié por hacer lo mismo ante México en la derrota 2-0.

En su comunicado oficial, la confederación fue tajante al respecto: "Se informa que la Conmebol ha resuelto no implementar la disposición opcional prevista por el IFAB relativa a la expulsión de los jugadores que se tapen la boca al comunicarse con un adversario”.

Al calificarla como una directriz meramente opcional, la Conmebol prefirió evitar los lógicos dolores de cabeza y las polémicas que una interpretación tan subjetiva de la norma podría generar en el siempre friccionado fútbol sudamericano.