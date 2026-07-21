Un centenar de políticos progresistas se reunirán en Montevideo para construir una "agenda hemisférica" contra Estados Unidos

Más de un centenar de legisladores, expresidentes, ministros, líderes políticos y expertos de 15 países de América se reunirán a fines de agosto en Montevideo en el marco de la tercera edición del Congreso Panamericano , una iniciativa fundada en 2024 que tiene al frente al economista francoestadounidense David Adler.

El evento se desarrollará entre el 21 y el 23 de agosto y tendrá como objetivo "construir una agenda hemisférica común cuando el hemisferio es amenazado por un intento de restaurar viejas lógicas de dominación extranjera", de acuerdo con un comunicado de prensa divulgado este martes.

La inauguración será en el Palacio Legislativo de Uruguay y contará con sesiones de trabajo a puertas cerradas, un evento público en el Teatro Solís y una sesión de clausura en el Parlasur, en la que se darán a conocer acciones concretas para avanzar en la agenda acordada.

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Entre los participantes destacados están los representantes federales de Estados Unidos Jesús “Chuy” García, Summer Lee, Pramila Jayapal y Jonathan Jackson.

De Uruguay, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; la exvicepresidenta Lucía Topolansky; la vicepresidenta de Uruguay y presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse; los senadores Bettiana Díaz y Daniel Caggiani; y los diputados Inés Cortés y Federico Preve Cocco.

De Argentina, estarán presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el diputado nacional Jorge Taiana, mientras que de Brasil llegará la diputada Ana Pimentel.

De Canadá, en tanto, se sumarán el líder del Nuevo Partido Democrático, Avi Lewis; y las representantes federales Leah Gazan y Salma Zahid. De Chile estarán la exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara; y el diputado Gonzalo Winter. De Colombia, el expresidente de la República Ernesto Samper; las senadoras Clara López y María José Pizarro; y la diputada María Fernanda Carrascal. De Ecuador, el exministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz. De México, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y la secretaria nacional de MORENA, Carolina Rangel.

El coordinador general del Congreso Panamericano, David Adler, señaló que “durante años, la ultraderecha se ha articulado a través de foros como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Hasta ahora las fuerzas democráticas no contaban con un espacio de coordinación sostenida, y ese es el vacío que viene a llenar el Congreso Panamericano: es el único foro parlamentario permanente en el que las fuerzas progresistas del continente se reúnen cada año para definir mecanismos para hacer frente a las urgencias compartidas del continente. Así, podremos alcanzar un mejor equilibrio entre el sur y el norte de América, gracias al trabajo entre sus principales legisladores”.

En su primera edición, ocho países participaron del foro, mientras que en la segunda –en 2025– la representación llegó a doce naciones.

Los cuatro ejes que estructurarán las discusiones en Montevideo son: paz, multilateralismo y seguridad; desarrollo; soberanía digital; y bienestar y cuidados.

Según el comunicado, el Congreso llega, además, en un "momento en que viejas doctrinas de dominación hemisférica vuelven a manifestarse desde Washington": la reivindicación explícita de influencia sobre el continente, las amenazas arancelarias y de intervención, y la exigencia de subordinación política a cambio de acceso económico son, para los organizadores del Congreso, la reedición del espíritu de la Doctrina Monroe bajo un "lenguaje distinto".

"Frente a ese escenario, la presencia de legisladores federales de Estados Unidos es una decisión política: demuestra que en ese país existen liderazgos dispuestos a construir, junto con sus pares del resto de América, una relación hemisférica basada en la soberanía y el respeto mutuo", sentencia el texto.