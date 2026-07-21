La marca de alfajores Juana La Loca fue vendida a directores de La Trigueña

La operación local de Juana la Loca cambió de manos. La firma uruguaya reconocida por sus productos elaborados a partir del salchichón de chocolate fue adquirida recientemente por algunos directores de la empresa La Trigueña , según informó Forbes Uruguay y confirmó Café y Negocios.

Elaborados con una mezcla de cacao, dulce de leche y galletita, los alfajores que, en su origen, habían sido concebidos para consumirse fríos conquistaron desde 2018 las miradas—y los paladares— de los consumidores, pero también de diferentes actores del sector, como es el caso de los directores de la empresa fundada en Lagomar (Canelones), La Trigueña.

Reconocida en el mercado por sus galletitas saladas, La Trigueña fue fundada en 1987 en Lagomar por Anselmo Pereira, y actualmente es dirigida por sus hijos Ruben, Martín y Diego Pereira, quienes realizaron la compra de la marca de alfajores como un primer negocio por fuera de la empresa familiar.

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Las compañías funcionarán, en principio, como estructuras diferenciadas , aunque no se descarta que pueda haber sinergias entre ambas en el futuro.

La Trigueña, reconocida por sus galletitas saladas, ya había llegado al mercado con variedades dulces tras la inauguración, en 2021, de una planta de producción en Canelones en la que invirtió US$ 9 millones.

Juana La Loca también cuenta con una planta de elaboración propia de última generación renovada ese mismo año desde donde elaboran, además, barritas, bocaditos y su propio dulce de leche.

Juana La Loca en Uruguay, ¿y la región?

El cambio de manos involucra, hasta el momento, la operación de Uruguay, mientras que el mercado internacional sigue ligado a los socios fundadores, según indicaron a Café y Negocios fuentes cercanas a la compraventa.

La marca conocida por ser la del primer alfajor de salchichón del mundo inició un modelo de internacionalización mediante un modelo de licencia de uso de marca, similar a las franquicias, para poder producir el producto en cada mercado y así garantizar su calidad y frescura.

Esta expansión se llevaría adelante primero en Argentina por medio de un acuerdo que establecieron en 2024 por 10 años con grupo Crixo, su distribuidor en Uruguay. Esa alianza les brinda, además de la posibilidad de usar su marca, sus recetas y el conocimiento para que puedan llevarla adelante tal y como se realiza en Uruguay, mientras tenga validez el acuerdo.

Con el fin de ser el socio local que Juana La Loca necesitaba, Grupo Crixo invirtió US$ 1 millón en el desarrollo de una planta de producción en Gualeguaychú y la obtención de la licencia, señalaron desde el grupo a El Empresario en 2024, al tiempo que se hicieron de la licencia para operar la marca en Paraguay.