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Luto en el básquetbol uruguayo: murió Milton Scaron, leyenda que ganó la medalla de bronce con Uruguay en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956

Dedicó muchísimos años de su vida al club Unión y llegó a lo más granado de este deporte en el país

21 de julio de 2026 14:32 hs
Milton Scaron fue y es una leyenda del básquetbol uruguayo, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956

Milton Scaron fue y es una leyenda del básquetbol uruguayo, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956

El básquetbol uruguayo está de luto por la muere de Milton Scaron, uno de los ganadores de la medalla de bronce con Uruguay en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956.

El Negro, como todos lo conocían, tenía 89 años.

Scaron había nacido en Montevideo el 25 de agosto de 1936 y defendió a Unión durante toda su carrera, su gran club.

Una leyenda del básquetbol uruguayo

Milton Scaron fue una leyenda del básquetbol uruguayo y lo seguirá siendo.

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El equipo de Uruguay que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, en Australia, repitió la hazaña histórica de subirse al podio en el torneo, como había acontecido en Helsinki 1952.

Milton Scaron con su club, Uni&oacute;n, marcando a Jorge Campa&ntilde;a de Bohemios

Milton Scaron con su club, Unión, marcando a Jorge Campaña de Bohemios

El conjunto uruguayo logró el bronde tras vencer a Francia 71-62 en el juego decisivo por ese tercer puesto logrado en 1956.

El plantel lo conformaron Carlos Blixen, Ramiro Cortés, Héctor "Guanaco" Costa, Nelson Demarco, Raúl Ebers Mera, Héctor García Otero, Carlos González, Sergio Matto, Óscar Moglia (goleador de los Juegos Olímpicos de 1956), Ariel Olascoaga, Milton Scaron y Néstor Chelle, dirigidos por Héctor López Reboledo.

Scaron también tomó parte de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 con Uruguay.

Fue además, técnico de Peñarol y de otras instituciones.

Así lo despidió la Federación Uruguaya de Básquetbol:

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