La Mutual se reunió con la AUF tras decretar paro por incidentes en Rentistas vs Cerrito: "Vienen pasando cosas y no se toman medidas ejemplarizantes", dijo Diego Scotti

La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) se reunió con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras decretar el paro de actividades por los incidentes ocurridos en el encuentro entre Rentistas y Cerrito, por la Segunda División Profesional, y el presidente del gremio, Diego Scotti, aseguró que están "preocupados" porque "no se toman medidas".

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En una rueda de prensa realizada tras la reunión, Scotti marcó que se trató de una "jornada de intercambio" y "conocimiento de la situación", horas antes de juntarse con autoridades del Ministerio del Interior este martes por la tarde.

"Cuando tengamos las cosas más claras veremos qué decisiones tomamos y cómo nos asesoramos en estos aspectos, no es nuestro expertise el tema seguridad", aclaró el presidente de la Mutual, que remarcó que deben ser "cautos" luego de ver una "situación bastante compleja".

"Vienen pasando cosas y no se toman medidas ejemplarizantes que estamos exigiendo, no solo nosotros", lamentó luego Scotti, que entiende que las autoridades deben "velar por la seguridad de los futbolistas, las familias y el hincha, y otros trabajadores también del fútbol", entre ellos los árbitros.