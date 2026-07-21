Jefe del municipio E que fue denunciado por masturbarse en el trabajo retiró la petición de préstamo a Adeom

La Secretaría de Finanzas de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) anunció este martes que Hernán Calleros —funcionario de jerarquía en el Municipio E y dirigente sindical que fue recientemente denunciado por acoso sexual ambiental y laboral por una funcionaria de su departamento— retiró la petición de acceder a un préstamo para contratar un abogado y defenderse en el caso.

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La lista 105, de la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, consignó el hecho y saludó la "juntada de firmas" que generó la "reversión de la situación"

El préstamo consistía de un monto de 1.000 USD + IVA que iba a ser destinado a pagar el arancel de un abogado con la intención de apelar a la sanción de 25 días por acoso sexual laboral que le fue impuesta por la División Jurídica de la Intendencia de Montevideo (IM). Según difundió El Observador, uno de los puntos que motivó la denuncia a Calleros fue que el hombre se masturbaba en el baño de la oficina.

"Una prueba más que la aprobación del préstamo fue un error. Saludamos a todas/os las/os compañeras/os que en el día de hoy se sumaron a la juntada de firmas para revertir la situación. De todas maneras, la gravedad del hecho no se subsana con esta acción y llevaremos el tema como orden del día a nuestra próxima Asamblea General", afirmaron desde la lista 105 en un comunicado oficial publicado en redes sociales.