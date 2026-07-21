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Jefe del municipio E que fue denunciado por masturbarse en el trabajo retiró la petición de préstamo a Adeom

La noticia fue difundida por la lista 105, de la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, que, días antes, se había manifestado en contra de otorgar el préstamo.

21 de julio de 2026 17:28 hs
Bandera de Adeom. Imagen ilustrativa de archivo.&nbsp;

Bandera de Adeom. Imagen ilustrativa de archivo. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La lista 105, de la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, consignó el hecho y saludó la "juntada de firmas" que generó la "reversión de la situación"

El préstamo consistía de un monto de 1.000 USD + IVA que iba a ser destinado a pagar el arancel de un abogado con la intención de apelar a la sanción de 25 días por acoso sexual laboral que le fue impuesta por la División Jurídica de la Intendencia de Montevideo (IM). Según difundió El Observador, uno de los puntos que motivó la denuncia a Calleros fue que el hombre se masturbaba en el baño de la oficina.

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"Una prueba más que la aprobación del préstamo fue un error. Saludamos a todas/os las/os compañeras/os que en el día de hoy se sumaron a la juntada de firmas para revertir la situación. De todas maneras, la gravedad del hecho no se subsana con esta acción y llevaremos el tema como orden del día a nuestra próxima Asamblea General", afirmaron desde la lista 105 en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

El préstamo pedido a Adeom había sido aprobado por el sindicato el pasado miércoles, aunque tanto la lista 2025, del presidente Julio Cametto, como la 105, de la secretaria general Silvia Tejera, habían votado en contra.

Días anteriores, desde la lista de Tejera habían emitido un comunicado repudiando la decisión de aprobarlo: "Una cosa es el legítimo ejercicio del derecho de defensa y otra muy distinta que Adeom asuma una postura de respaldo o financiamiento de la defensa de quien ha sido sancionado por acoso sexual", escribieron.

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