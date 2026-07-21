Largas esperas durante el fin de semana para cruzar en barco a Buenos Aires: analista internacional cuestionó que no exista "libre circulación" en Mercosur

Varias personas que viajaron entre Uruguay y Argentina en los últimos días —y en particular durante el fin de semana pasado— aseguraron en redes sociales que sufrieron largas demoras para completar los trámites migratorios en los puertos de Colonia y Montevideo . El doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesaghi , afirmó a El Observador que estas demoras evidenciaban un problema que excede la actualidad y que pone de manifiesto las limitaciones del proceso de integración regional: "No tiene sentido la integración si no se trabaja para que beneficie a la población" , afirmó.

Los usuarios de redes sociales mostraron extensas filas y cuestionaron la capacidad del sistema para absorber el aumento del flujo de pasajeros, sobre todo, en un fin de semana que se anticipaba de mayor movimiento, tanto por la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 —donde Argentina se disputó el título contra España— como por las vacaciones de invierno de algunas provincias argentinas. Tal fue el caso, por ejemplo, del economista Aldo Lema.

"El Mercosur, al no cumplir con lo que indican sus tratados, está lejísimos de alcanzar lo que debió alcanzar, que es la libre movilidad de personas ", afirmó también Bartesaghi.

Colapsado el embarque de pasajeros en el Puerto de Colonia rumbo a Buenos Aires: un solo scanner y déficit de capacidad de atención en Migraciones. pic.twitter.com/H507sfWKAt

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Según contó el analista internacional, muchas personas asocian la integración del Mercosur con la posibilidad de viajar utilizando únicamente la cédula de identidad , pero remarcó que eso no implica una “verdadera libre circulación” .

“El Mercosur tiene sí algunos acuerdos de simplificación migratoria. En lugar de presentar el pasaporte, presentás la cédula. La gente cree que eso es la libre movilidad de personas. Lo que yo planteo es que no deberías hacer migraciones si el Mercosur cumpliera con lo que dice su artículo primero en el Tratado de Asunción”, expuso.

Para Bartesaghi, las largas esperas también responden a una falta de coordinación entre los países miembros y a la escasa incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar los controles. "Hay desidia. Hay una incapacidad de poder ni siquiera coordinar", aseguró.

Situación por los controles migratorios en el Puerto de Colonia.



Lamentablemente esto ha ocurrido muchas veces en varios puntos fronterizos, especialmente cuando se sabe que puede darse mucho flujo migratorio, ya sea por eventos puntuales o por período de vacaciones.



Esta es… — Ignacio Bartesaghi (@i_bartesaghi) July 20, 2026

El especialista consideró que, mientras el Mercosur no logre avances concretos que mejoren la experiencia de los ciudadanos de los Estados parte, será difícil que estos perciban beneficios de la integración.

"Nadie se siente ciudadano del Mercosur. ¿Cómo te vas a sentir ciudadano del Mercosur si no te da ningún beneficio en ese sentido? No va a ocurrir nunca que haya buenos niveles de opinión pública sobre el Mercosur si no soluciona los aspectos básicos de cómo circular en la región”, finalizó.