Conflicto en el puerto: la Cámara de Zonas Francas pidió al gobierno que actúe y aplique "mecanismos institucionales"

La Cámara de Zonas Francas del Uruguay pidió al Poder Ejecutivo actuar en el conflicto del puerto tras la serie de paros que han realizado desde el Sindicato de Terminal Cuenca del Plata .

"La Cámara considera que el Poder Ejecutivo debe actuar con celeridad dentro del marco legal aplicable para garantizar la continuidad operativa del Puerto de Montevideo y de sus terminales estratégicas, promoviendo los mecanismos institucionales disponibles ", explican en un comunicado.

Dentro de estos mecanismos, enumeraron " protocolos de contingencia , servicios mínimos cuando corresponda , e instancias de negociación con plazos ciertos" para poder "resolver la situación sin afectar el diálogo entre las partes".

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En el mismo sentido, las cámaras empresariales que nuclean a los frigoríficos también solicitaron al Poder Ejecutivo que adopte medidas que aseguren el normal funcionamiento del puerto y eviten que conflictos puntuales comprometan la actividad exportadora. Por su parte, el gobierno reconoció que sigue el tema "con preocupación" pero descartó decretar la esencialidad .

En las últimas semanas el sindicato ha realizado una serie de paros, debido a que mantienen un conflicto por el vencimiento del convenio colectivo y la negociación de uno nuevo. Los trabajadores reclaman que se les aseguren 25 jornales mensuales mínimos por cada trabajador (hoy la cifra está en 13) o dos partidas mensuales para cada trabajador mientras dure la negociación.

Pero la apuesta del gobierno es que las partes se sienten a negociar y que se extienda el convenio colectivo vigente, algo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha intentado en las últimas semanas y que tendrá un nuevo capítulo el lunes. Por eel momento, el gobierno ha descartado decretar la esencialidad.

El lunes habrá una nueva reunión en el ministerio y, hasta entonces, el compromiso fue que no habrá medidas sindicales.

Desde las Zonas Francas aseguran que "garantizar la operativa portuaria implica proteger el empleo, la inversión, las exportaciones y la imagen internacional del país". Además detallan su preocupación por la situación y califican al puerto como "infraestructura clave para el comercio exterior".

"Las Zonas Francas son un pilar de la economía uruguaya: reúnen más de 1.000 empresas usuarias, representan más del 6% del PBI, concentran el 27% de las exportaciones de bienes y servicios, y generan más de 66.000 empleos directos e indirectos. Estas empresas dependen de una cadena logística previsible para cumplir contratos, sostener inventarios y mantener su conectividad internacional; cada interrupción portuaria genera sobrecostos y pone en riesgo la confianza de inversores y clientes globales", añadió esta Cámara.

Días atrás también se habían manifestado un grupo de cámaras empresariales, expresando su preocupación por la situación en el puerto de Montevideo.