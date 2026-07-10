Tragedia en Canelones: tres jóvenes murieron tras un choque entre dos autos y un ómnibus en Ruta 6

Tres hombres de 20, 25 y 28 años murieron en la noche de este jueves tras un siniestro de tránsito que involucró a dos autos y un ómnibus en el kilómetro 24,900 de la Ruta 6, en el departamento de Canelones. Uno de los conductores involucrados, de 56 años, dio positivo a la espirometría con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), según informó Policía Caminera.
Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre las 21:00, cuando, por causas que aún se investigan, un auto que circulaba de oeste a este por la ruta fue impactado de forma frontolateral por otro vehículo que intentaba cruzar la carretera.
Como consecuencia de la colisión, el primer auto fue desplazado e impactó de frente contra un ómnibus que circulaba por la ruta.
El conductor de ese vehículo, un hombre de 28 años, falleció en el lugar. También murieron los dos acompañantes, de 20 y 25 años.
El segundo automóvil era conducido por un hombre de 56 años, a quien se le practicó una espirometría que arrojó un resultado positivo de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).
Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, dio negativo en la prueba de alcohol y sufrió un politraumatismo leve, por lo que fue asistido en el lugar y recibió el alta. Los 16 pasajeros que viajaban en el ómnibus resultaron ilesos.
Las circunstancias que derivaron en el siniestro son investigadas por las autoridades.
Otro siniestro fatal: un niño de 5 años murió atropellado en San José
Un niño de 5 años murió en la noche de este jueves tras ser atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar la Ruta 1, a la altura del kilómetro 46,800, en el departamento de San José.
Según informó Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 20:17, cuando, por causas que aún se investigan, el menor cruzaba la ruta de norte a sur y fue embestido por un vehículo que circulaba de este a oeste.
La conductora del automóvil, una mujer de 46 años, resultó ilesa y la espirometría que se le practicó arrojó resultado negativo.