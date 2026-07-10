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/ Nacional / SINIESTRO FATAL

Tragedia en Canelones: tres jóvenes murieron tras un choque entre dos autos y un ómnibus en Ruta 6

Uno de los autos era conducido por un hombre de 56 años, a quien se le practicó una espirometría que arrojó un resultado positivo de 2,24 g/l

10 de julio de 2026 7:27 hs
tragediacanelones
Unidades de Policía Caminera
Unidades de Policía Caminera

Tres hombres de 20, 25 y 28 años murieron en la noche de este jueves tras un siniestro de tránsito que involucró a dos autos y un ómnibus en el kilómetro 24,900 de la Ruta 6, en el departamento de Canelones. Uno de los conductores involucrados, de 56 años, dio positivo a la espirometría con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), según informó Policía Caminera.

Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre las 21:00, cuando, por causas que aún se investigan, un auto que circulaba de oeste a este por la ruta fue impactado de forma frontolateral por otro vehículo que intentaba cruzar la carretera.

Como consecuencia de la colisión, el primer auto fue desplazado e impactó de frente contra un ómnibus que circulaba por la ruta.

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El conductor de ese vehículo, un hombre de 28 años, falleció en el lugar. También murieron los dos acompañantes, de 20 y 25 años.

El segundo automóvil era conducido por un hombre de 56 años, a quien se le practicó una espirometría que arrojó un resultado positivo de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, dio negativo en la prueba de alcohol y sufrió un politraumatismo leve, por lo que fue asistido en el lugar y recibió el alta. Los 16 pasajeros que viajaban en el ómnibus resultaron ilesos.

Las circunstancias que derivaron en el siniestro son investigadas por las autoridades.

Otro siniestro fatal: un niño de 5 años murió atropellado en San José

Un niño de 5 años murió en la noche de este jueves tras ser atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar la Ruta 1, a la altura del kilómetro 46,800, en el departamento de San José.

Según informó Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 20:17, cuando, por causas que aún se investigan, el menor cruzaba la ruta de norte a sur y fue embestido por un vehículo que circulaba de este a oeste.

La conductora del automóvil, una mujer de 46 años, resultó ilesa y la espirometría que se le practicó arrojó resultado negativo.

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