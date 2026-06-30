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Tragedia en Canelones: dos mujeres murieron y un niño de 3 años está grave tras choque entre un ómnibus y una moto

Una de las mujeres que falleció era una adolescente de 15 años que viajaba como acompañante en la moto

30 de junio de 2026 7:33 hs
Accidentes en Canelones

Accidentes en Canelones

Foto: Policía Caminera

Dos mujeres murieron y un niño de 3 años resultó gravemente herido luego de un siniestro de tránsito ocurrido este lunes en el kilómetro 38 de la Ruta 6, en el departamento de Canelones, informó a medianoche Policía Caminera.

De acuerdo con la información primaria, por causas que aún se investigan, un ómnibus que circulaba de norte a sur chocó contra una moto que transitaba en la misma dirección.

La moto era conducida por una mujer de 27 años, quien falleció en el lugar. Como acompañantes viajaban una adolescente de 15 años, que también murió a raíz del impacto, y un niño de 3 años, que fue trasladado en estado grave al Casmu de Montevideo.

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El ómnibus era conducido por un hombre de 56 años, quien resultó ileso. Tampoco sufrieron lesiones el guarda ni los 38 pasajeros que viajaban en el vehículo.

Al conductor del ómnibus se le practicó una prueba de espirometría, que arrojó resultado negativo.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

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