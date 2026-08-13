Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 14 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este viernes 14 de agosto una jornada con cielo nuboso y cubierto en gran parte de Uruguay , con probabilidad de lluvias en varias regiones.

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En Montevideo y el área metropolitana no se anuncian precipitaciones y las temperaturas estarán entre una mínima de 7 °C y una máxima de 14 °C .

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con viento del este y noreste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h .

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Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto. El viento soplará del noreste entre 20 y 30 km/h, nuevamente con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

Probables lluvias y rachas de hasta 50 km/h en el este

Para el este del país, Inumet prevé temperaturas de entre 8 °C y 14 °C.

La mañana estará cubierta, con probables precipitaciones y neblinas. El viento será del sector este entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto y se mantendrá la probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del este y noreste entre 20 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en el oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y los 16 °C.

Inumet espera una mañana cubierta y con neblinas, acompañada por viento del sector este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y neblinas. El viento será del este y noreste entre 10 y 30 km/h.

Precipitaciones escasas durante toda la jornada en el norte

El norte tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

Tanto durante la mañana como en la tarde y la noche se espera cielo cubierto, con precipitaciones escasas y presencia de neblinas.

El viento será del sureste y este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.