El Niño alcanzará un intensidad "muy fuerte" entre octubre y diciembre y tendrá mayor impacto en el norte del país, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) advirtió —en su Boletín de tendencias climáticas para agosto-setiembre-octubre 2026— que el fenómeno de El Niño continuará desarrollándose durante el trimestre agosto-setiembre-octubre y pronosticó precipitaciones por encima de lo normal para buena parte del territorio entre octubre y diciembre. El organismo señala, además, que existe más de 80% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad “muy fuerte” durante los meses que van desde octubre a diciembre afectando, en especial, a la zona norte del país .

El informe también señala que, durante julio, se observó "la consolidación de anomalías cálidas de la temperatura superficial del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial" y la persistencia de condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno.

Según el instituto, los pronósticos del Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), iniciados en julio, indican que las condiciones de El Niño se mantendrían “hasta, por lo menos, el trimestre febrero-marzo-abril del 2027, con una probabilidad mayor al 95% ”.

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La proyección de Inumet para el período que va desde octubre a diciembre separa al país en dos grandes regiones, pero en ambas prevé una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal.

En el norte y parte del centro del país, hay un 50% de probabilidad de registrar precipitaciones por encima de lo normal (frente a un 30% de probabilidad de lluvias normales y un 20% por debajo). En el resto del país, la probabilidad de lluvias superiores a lo normal es del 40% (mientras que para lluvias normales o inferiores es del 30% en cada caso). Es decir, el escenario proyectado es de lluvias superiores a las habituales durante ese trimestre en todo el territorio, aunque con distinta intensidad de probabilidad según la zona.

El panorama ya muestra diferencias regionales para los meses anteriores. Para agosto, setiembre y octubre, Inumet prevé precipitaciones por encima de lo normal en el noreste, con una probabilidad de 50%, mientras que para el resto del país no identifica ningún "sesgo" en la climatología.

Temperaturas por debajo de lo normal

El escenario previsto por el instituto no se limita a las precipitaciones. Para los meses de octubre-noviembre-diciembre, el organismo espera que la temperatura media se encuentre por debajo de lo normal, con una probabilidad de 40% de ubicarse en el tercil inferior.

Para el trimestre agosto-octubre, se prevén dos escenarios térmicos en el país. En el noroeste, existe un 40% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores a lo normal. En el resto del territorio, no se esperan desviaciones significativas, manteniéndose las condiciones climáticas habituales con una probabilidad del 33.3 % para cada categoría.

El informe también recordó que durante mayo-junio-julio las temperaturas medias estuvieron por debajo de la media climatológica en todo el país, con las mayores anomalías en el norte, donde los valores trimestrales se ubicaron entre 1,5 °C y 1 °C por debajo de lo normal.

El gobierno prepara US$ 700 millones ante posibles desastres

Este martes el gobierno anunció en conferencia de prensa, después del Consejo de Ministros, un acuerdo con organismos internacionales para disponer de hasta US$ 700 millones destinados a enfrentar eventuales desastres naturales vinculados al fenómeno de El Niño.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el Poder Ejecutivo acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) un esquema de financiamiento de US$ 300 millones para 2026 y US$ 450 millones para 2027.

El gobierno estima que el escenario climático podría generar “más de 25 mil personas desplazadas y más de 5 mil personas evacuadas”, mientras que las precipitaciones podrían alcanzar “hasta los 500 mm cada treinta días”. “Estamos en un escenario muy difícil que va a impactar naturalmente en las viviendas, en el trabajo, en el turismo, en la vida social de los uruguayos”, agregó el secretario de Presidencia.

Según Sánchez, el mayor riesgo se concentra entre setiembre y noviembre, aunque el gobierno no descarta que los eventos adversos puedan prolongarse hasta abril de 2027. Por su parte, Inumet respalda la perspectiva de un período de mayor actividad de lluvias y, al mismo tiempo, muestra que el fenómeno no sería de corta duración: el organismo proyecta que las condiciones de El Niño persistan al menos hasta comienzos de 2027.