Orsi evaluó los daños del temporal y advirtió que "lo complejo va a empezar a partir de setiembre" por El Niño

El presidente Yamandú Orsi advirtió este viernes que " lo complejo va a empezar a partir de setiembre " con la llegada del fenómeno El Niño y aseguró que el gobierno ya comenzó a prepararse para ese escenario, tras evaluar junto al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) los daños provocados por el fuerte temporal que afectó al país el jueves.

El mandatario señaló que el gobierno también deberá instrumentar nuevas respuestas para asistir a las personas afectadas por el temporal, que dejó más de 61.000 servicios eléctricos interrumpidos en Maldonado , caída de árboles, cortes de rutas y daños en viviendas de varios departamentos.

" Hay otras respuestas que vamos a tener que instrumentar desde hoy y en el correr de los próximos días ", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa realizada en la Base Aérea Nº1, antes de viajar a Rivera.

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El presidente recordó que durante la noche del jueves fue necesario declarar la alerta roja debido al ciclón extratropical y sostuvo que el impacto del fenómeno fue mayor al previsto.

"El punto más crítico estuvo en la noche, cuando se tuvo que declarar la alerta roja. Cuando se pasa raya y analizamos lo que pasó, debemos reconocer que no solo fue la faja costera, también desde el litoral hacia el norte tuvimos circunstancias complejas", expresó.

Orsi destacó la actuación de los organismos nacionales y departamentales durante la emergencia y aseguró que respondieron con rapidez a las situaciones más urgentes.

No obstante, reconoció que algunos casos requerirán una asistencia más amplia, especialmente en materia de vivienda.

El mandatario también pidió extremar las precauciones durante las tareas de recuperación, en particular por la presencia de cables eléctricos caídos, y lamentó la muerte de un trabajador rural que falleció tras ser alcanzado por un rayo en Cerro Largo.

Además, advirtió que el gobierno ya comenzó a prepararse para un escenario climático más complejo en los próximos meses.

"Lo complejo va a empezar a partir de setiembre", dijo en referencia a la llegada del fenómeno El Niño, que suele estar asociado a lluvias por encima de lo normal durante la primavera. En ese sentido, anunció que este viernes se reunirán autoridades del Sinae y varios ministros para planificar las acciones de cara a esa situación.

Maldonado fue el departamento más afectado

Por su parte, el director nacional del Sinae, Leandro Palomeque, explicó que el jueves se registraron dos fenómenos meteorológicos consecutivos: tormentas que avanzaron desde el litoral hacia el resto del país durante la madrugada y la mañana, y posteriormente un ciclón extratropical que afectó la costa sur.

Según indicó, las persistentes ráfagas de viento, que alcanzaron hasta 120 kilómetros por hora, llevaron a declarar la alerta roja para la franja costera hasta las 4:00 de este viernes.

Palomeque señaló que Maldonado fue el departamento más afectado por la caída de árboles y los daños en la red eléctrica. Allí se interrumpieron más de 61.000 servicios, de los cuales unos 40.000 continuaban en proceso de restablecimiento al momento de la conferencia.

También se reportaron afectaciones en Rocha, Canelones, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Una vez finalizados los vientos más intensos, los equipos comenzaron las tareas para retirar árboles caídos que obstruyen rutas y caminos, mientras continúa el relevamiento de los daños sufridos por viviendas en distintos puntos del país.