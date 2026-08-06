Árboles caídos, techos volados y el muro del Ubilla derrumbado: primeras consecuencias de las tormentas y vientos en todo el país

Las tormentas fuertes y los vientos persistentes pronosticados para este jueves en Uruguay tuvieron sus primeras consecuencias en el interior del país. Si bien todavía se mantienen alertas meteorológicas vigentes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en algunas partes del país ya cayeron árboles, se volaron techos y se rompieron vidrios.

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En la localidad de Minas, Lavalleja, los destrozos materiales fueron varios. Según consignó Minas Portal, el temporal causó la rotura de vidrieras y parte de edificios, entre ellos, una parte de un supermercado El Dorado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MINAS PORTAL (@minas_portal) El Observador El Observador Diferentes usuarios de redes sociales compartieron videos y fotos de cómo había afectado la tormenta en lo que va el día. En ellos, se puede observar la rotura de techos y la caída de árboles y ramas. Un usuario en particular comentó que el viento en la zona de Paysandú había volado "3 o 4 techos".

#Paysandú Para atrás del Salón Egeo voló 3 o 4 techos. pic.twitter.com/f4PyXGGMMT — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) August 6, 2026 Zona costa rica barrio norte de Paysandú. Corte de luz por columna caídas, y voladura de techo. pic.twitter.com/ExVmr1O1YY — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) August 6, 2026 Foto: Alejandro Olivera vía Estación BCP | X Por otro lado, el medio local Latorre FM retrató algunos daños materiales que sucedieron en Fray Marcos, Florida. Entre ellos, la radio menciona que el viento "arrancó baldosas de la vereda pública" y también generó la voladura de techos en viviendas y "en un local comercial". Además, contó que dos invernáculos "sufrieron destrozos".