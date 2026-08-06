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Tribunal de Apelaciones libera a militar por entender que su crimen prescribió

El fiscal Ricardo Perciballe dice que apelará en casación

6 de agosto de 2026 5:00 hs
El Observador | Leonardo Haberkorn

Por  Leonardo Haberkorn

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
Fachada de la Suprema Corte de Justicia Inés Guimaraens

El coronel retirado José Scaffo condenado por encubrimiento en el caso de la muerte del militante comunista Julián Basilicio López en 1976 fue dejado en libertad por el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno, que por unanimidad entendió que el delito por el cual se lo acusa prescribió.

La sentencia absolvió a Scaffo y dispuso su libertad inmediata.

Scaffo era el segundo jefe del Grupo de Artillería 1 que detuvo a López en el fin de año de 1975 y donde lo mataron tras un interrogatorio en las primeras horas de 1976.

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Según el fallo, redactado por la ministra Graciela Eustachio y compartido por el resto de los integrantes del tribunal, la fiscalía “pidió la citación de Scaffo en calidad de indagado (…) luego de vencido el plazo legal previsto en el literal C del artículo 117 del Código Penal”.

“En consecuencia, surge sin hesitación que ha operado la prescripción del delito de encubrimiento imputado a Scaffo y en su mérito así se declarará”, dice la sentencia que fue compartida por los ministros Marcelo Malvar y Dolores Sánchez.

La condena en contra de Scaffo había sido apelada por su abogada, Rosanna Gavazzo, sosteniendo que contra su defendido se había aplicado un “derecho del enemigo”.

El fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo que presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte y que finalmente se le dará la razón en cuanto a que el crimen no prescribió.

Por el asesinato de López han sido declarados culpables de homicidio los coroneles retirados Hugo Garciacelay y Nelson Coitinho, que no han admitido su responsabilidad, sino que han argumentado que fueron elegidos por su sorteo para figurar como responsables en el marco de una maniobra para ocultar a los verdaderos culpables.

Scaffo como segundo jefe también señaló que esa maniobra se realizó por orden de los mandos del Ejército.

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