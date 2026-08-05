Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 6 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica una jornada de marcada inestabilidad para este jueves 6 de agosto , con precipitaciones, tormentas, un descenso de la temperatura y un aumento de la intensidad del viento en gran parte del país.

Las condiciones más adversas se esperan durante la tarde y la noche , cuando el pasaje de un frente frío favorecerá tormentas y un cambio de viento al sector sur y suroeste, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores .

Además del pronóstico diario, Inumet emitió un aviso especial a la población por la llegada de tormentas muy fuertes, puntualmente severas , y la posterior formación de un ciclón extratropical que afectará principalmente las zonas costeras.

Aviso especial de Inumet a la población por tormentas muy fuertes y posterior ciclón extratropical este jueves

Ciclón extratropical: Inumet prevé que "lo más intenso" se dé en la noche del jueves y madrugada del viernes

Según el organismo, el deterioro de las condiciones comenzará durante la mañana del jueves , con el ingreso de un frente frío por el litoral oeste , que provocará tormentas fuertes en buena parte del país.

Inumet indicó que el litoral oeste, el centro y el norte serán las regiones más afectadas por las tormentas más intensas, aunque se esperan lluvias y tormentas en todo el territorio.

El organismo prevé acumulados de lluvia de entre 60 y 80 milímetros, aunque advirtió que podrían superarse de forma puntual. También señaló que, como ocurre habitualmente con este tipo de fenómenos, podrán registrarse caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

A partir de la tarde del jueves, el viento aumentará debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este.

El aviso especial advierte que al sur del río Negro, especialmente en la franja costera, se esperan vientos persistentes fuertes y muy fuertes de entre 40 y 70 km/h, con rachas de entre 70 y 100 km/h, que ocasionalmente podrían ser superiores.

Además, Inumet señaló que el oleaje aumentará de forma significativa durante el desarrollo del fenómeno.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se prevé una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C.

Durante la mañana el cielo estará cubierto, con precipitaciones aisladas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este entre 20 y 30 km/h.

En la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de un descenso de la temperatura. El tiempo estará ventoso, con vientos del sector norte rotando al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores.

Este

Para el este del país, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana se presentará con cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas, además de nieblas y neblinas. El viento será del noreste y norte entre 20 y 40 km/h, con períodos de calma.

Hacia la tarde y la noche persistirán las precipitaciones y tormentas, con un descenso de la temperatura y un aumento del viento. Se esperan vientos del norte rotando al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores.

Oeste

En el oeste del país se espera una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C.

Durante la mañana habrá cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, acompañadas por nieblas y neblinas. El viento soplará del este y noreste rotando al norte entre 20 y 40 km/h.

En la tarde y la noche continuará el tiempo inestable, con precipitaciones, tormentas y descenso de la temperatura. El viento rotará del norte al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores.

Norte

El norte volverá a registrar las temperaturas más altas del país, con una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones, tormentas, nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste y norte entre 20 y 40 km/h, con períodos de direcciones variables.

En la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y un descenso de la temperatura. El viento cambiará del sector norte al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores.