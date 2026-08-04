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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 5 de agosto

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C, según Inumet

4 de agosto de 2026 21:00 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada marcada por la persistencia de la inestabilidad este miércoles 5 de agosto. Se esperan precipitaciones y probables tormentas en buena parte del territorio, mientras que Montevideo tendrá una baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas máximas llegarán a los 23 °C en el norte.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.

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En la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, con presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sureste y este, entre 10 y 30 km/h.

Este

Para el este del país, Inumet pronostica una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.

La jornada transcurrirá con cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas, tanto en la mañana como en la tarde y la noche. También se prevén nieblas y neblinas.

El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.

Oeste

En el oeste se prevé una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, además de nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y la noche continuarán las condiciones de inestabilidad, con probables precipitaciones, cielo nuboso a cubierto y bancos de niebla.

El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.

Norte

El norte volverá a registrar las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C.

Se espera un día cubierto, con precipitaciones y tormentas tanto durante la mañana como en la tarde y la noche, acompañadas por nieblas y neblinas.

El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.

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