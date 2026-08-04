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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 4 de agosto

En Montevideo y el área metropolitana se espera una jornada fresca, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C

4 de agosto de 2026 7:24 hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada mayormente nubosa este martes 4 de agosto, con precipitaciones de distinta intensidad según la región, tormentas en el norte y el este, y la persistencia de nieblas y neblinas en buena parte del territorio. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 °C en Montevideo y los 25 °C en el norte.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una jornada fresca, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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Hacia la tarde y la noche continuará el tiempo nuboso, con períodos de cielo cubierto, mientras persistirán las neblinas. El viento rotará del sureste al noreste, manteniéndose entre 10 y 30 km/h.

Este

Para la región este, Inumet pronostica una mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C.

En la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de nieblas y neblinas. El viento será del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas. El viento rotará del sureste al noreste, entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se espera un cielo nuboso, con períodos de cubierto, mientras continuarán las neblinas. El viento rotará del sureste al noreste, con intensidades de 10 a 30 km/h.

Norte

El norte será la región con las temperaturas más elevadas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C.

Durante la mañana se prevé un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, acompañadas de nieblas y neblinas. El viento será del sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de la misma intensidad.

En la tarde y la noche persistirá el tiempo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del sureste al este y noreste, entre 10 y 30 km/h.

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