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Alertan por nueva modalidad de estafa que suplanta al Sucive y a la Policía Caminera a través de WhatsApp

Mensajes falsos advierten sobre supuestas multas de tránsito pendientes y buscan que las víctimas ingresen datos personales o bancarios mediante enlaces fraudulentos

4 de agosto de 2026 7:56 hs
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Una nueva modalidad de estafa comenzó a circular por WhatsApp utilizando el nombre del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) y de la Policía Caminera para engañar a los usuarios con supuestas multas de tránsito pendientes.

Según advirtió VerificaUy, el servicio del Ministerio del Interior para corroborar y verificar la veracidad de publicaciones, los estafadores envían mensajes que alertan sobre presuntas deudas, descuentos que estarían por vencer o incluso un supuesto inicio de cobro judicial, con el objetivo de generar preocupación e inducir a las personas a actuar de forma inmediata.

Los mensajes incluyen enlaces que aparentan dirigir a sitios oficiales para consultar o pagar las multas, pero en realidad buscan que las víctimas ingresen datos personales o información bancaria.

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Desde VerificaUy recordaron que los organismos públicos no notifican multas ni exigen pagos urgentes mediante enlaces enviados por WhatsApp desde números desconocidos o internacionales.

Ante este tipo de mensajes, recomiendan no abrir los enlaces, no compartir información confidencial y verificar cualquier deuda exclusivamente a través de los canales oficiales del Sucive o de los organismos competentes.

Además, aconsejan bloquear el número desde el que se recibió el mensaje y evitar reenviarlo para reducir la propagación de la estafa.

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