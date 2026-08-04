Sociedad de Arquitectos cuestionó megaproyecto de Costantini en Bañados de Carrasco: "La población no crece, no tiene sentido expandir el suelo urbano"

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) cuestionó este lunes la pertinencia del megaproyecto de urbanización para la zona de Bañados de Carrasco que impulsa la empresa Consultatio, del millonario argentino Eduardo Costantini, y la desarrolladora uruguaya Edilica. En la misma jornada de comparecencias ante la Junta Departamental de Montevideo, el PIT-CNT y Fucvam también hicieron llegar sus reparos sobre la iniciativa.

En declaraciones a El Observador luego de la comparecencia, el representante de la SAU Roberto Villamarzo criticó la propuesta porque “expande el suelo urbano”. El emprendimiento implica construir 3.000 viviendas -en diferentes etapas- en una zona actualmente deshabitada, algo que el arquitecto consideró “desmesurado”.

"La población no crece, entonces no tiene sentido expandir el suelo urbano", sostuvo el arquitecto, para quien "es imprescindible" que las iniciativas inmobiliarias apunten, en cambio, al repoblamiento de zonas ya urbanizadas y con infraestructura instalada, como la Ciudad Vieja u otras áreas céntricas de Montevideo.

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"Las oportunidades del negocio de expansión del suelo urbano no son para un país que no crece (...) ¿Se puede hacer una ciudad nueva? Se puede, es posible, lo que hay que demostrar es que es necesario", afirmó.

Villamarzo apuntó también contra el mecanismo de recategorización del suelo, que a su entender habilita una lógica especulativa. "Hay una especulación clarísima. El hecho de cambiar la categoría del suelo multiplica por 20 el valor del suelo. Hay una rentabilidad que surge simplemente porque los ediles levanten la mano", declaró.

Actualmente los ediles están discutiendo la propuesta de declaración de interés que impulsó la Intendencia de Montevideo para recategorizar el suelo de 228 hectáreas, desde suelo rural de interfase y suelo rural natural a suelo urbano. En caso de que lo aprueben por mayoría simple, se habilitarán los estudios ambientales, urbanísticos y sociales del área. Luego, con las conclusiones a la vista, nuevamente la Junta deberá votar para cambiar el tipo de suelo o no.

El representante de la SAU cuestionó el instrumento legal que se está utilizando: "Lo que dice la ley, con esa definición terrible, es que se declara de interés departamental el cambio de categoría del suelo. ¿Después cómo le van a decir que no, si a la empresa ya le dijeron que es de interés departamental?", cuestionó.

Los cuestionamientos del PIT-CNT

Más tarde, y mientras en la puerta de la Junta se realizaba una movilización del Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco bajo la consigna "El Bañado no se vende, el Bañado se defiende", fue el turno del Pit-Cnt.

La central sindical puso el foco en la “segregación social” y en el “impacto ambiental” de la propuesta.

"Nos preocupan este tipo de emprendimientos que responden a intereses inmobiliarios que desarrollan barrios privados o semi-privados destinados a personas de alto poder adquisitivo, incrementando una segregación social creciente y preocupante en el área metropolitana", sostuvo la central sindical en una nota difundida días atrás al respecto del proyecto.

Los impulsores de la propuesta descartaron, durante su presentación la semana pasada en la Junta, que se trate de un barrio privado, algo que, de hecho, está prohibido en Montevideo.

El PIT-CNT también advirtió sobre las eventuales consecuencias ambientales de una urbanización de esta magnitud en terrenos adyacentes al humedal: "Una urbanización de esta magnitud podría implicar alteraciones en el régimen hidrológico del humedal, favoreciendo el aumento del escurrimiento superficial y reduciendo la capacidad natural del sistema para amortiguar eventos extremos como lluvias intensas o inundaciones".