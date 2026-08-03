La Fiesta de la X anunció más artistas y el precio de sus entradas: los detalles del evento

Ocho años después de su última edición, y 20 después de la última en Montevideo, la Fiesta de la X volverá el próximo 11 de diciembre en la Rural del Prado.

El pasado miércoles, en La Playlist de El Observador streaming, se anunciaron los primeros cuatro artistas confirmados para este show , que por primera vez llegará al escenario de la Rural.

Se trata de la banda brasileña Titãs , que festeja sus 40 años , los uruguayos Peyote Asesino, The La Planta y Francis Andreu .

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Los primeros cuatro artistas confirmados para el regreso de la Fiesta de la X: Titãs, Peyote Asesino, Francis Andreu y The La Planta

Este lunes, en tanto, se conoció otra tanda de artistas y también el precio de las entradas, que liberó una primera tanda a $1700 y una entrada VIP a $5800. Las localidades se pueden comprar en RedTickets.

Además de los cuatro ya mencionados, se confirmó que entre los 150 artistas que conformarán la grilla también se encuentran Flor Sakeo, Los Traidores, Soffia Philo, Hereford, Los Pericos, Mota, Maia Castro, Cuatro Pesos de Propina, La Teja Pride, Flor Infante, Favela - Roda de Samba, la comparsa La Sara del Cordón, la murga La Justa, La Orquesta de las Mil Melodías, 99% Baladas, Sustancia y The Warehouse-Electrónica.

La organización prevé que el evento cuente con dos escenarios grandes, enfrentados entre sí, que alojarán a los artistas principales y un tercero que, en simultáneo, tendrá otra programación.

Se esperan 10 horas de fiesta, desde las 18:00 del 11 de diciembre hasta las 04:00 del día siguiente.

La historia de la Fiesta de la X, de Punta Carretas a La Paloma

La Fiesta de la X nació en 1999 como "La Fiesta Final", impulsada por la ya desaparecida radio X FM (100.3, hoy Aire FM), emisora rockera heredera del espíritu de El Dorado. Su primera edición fue en el Faro de Punta Carretas.

Durante los 2000, en plena explosión del rock nacional, se volvió uno de los eventos culturales más convocantes del país. Además de bandas, pasaban por sus escenarios cantautores, murgas, proyectos de distintos géneros, figuras extranjeras y hasta espectáculos de otros rubros, como teatro o el programa argentino La venganza será terrible, de Alejandro Dolina.

Hasta 2006 la fiesta itineró por Montevideo —las canteras del Parque Rodó y el Parque Batlle—, con ediciones de hasta 80.000 personas. En 2007 se mudó al Parque Roosevelt, en una edición marcada por un feroz temporal que obligó a cancelar el tramo final.

Esa fue la última edición hasta 2018, cuando volvió en la rambla de La Paloma, Rocha —tras el regreso de X FM al aire—, con una grilla muy diversa, de Trotsky Vengarán y La Triple Nelson a Márama y Miss Bolivia.