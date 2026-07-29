Los primeros cuatro artistas confirmados para el regreso de la Fiesta de la X: Titãs, Peyote Asesino, Francis Andreu y The La Planta

La Fiesta de la X tendrá su regreso luego de ocho años el próximo 11 de diciembre en la Rural del Prado.

Este miércoles, en La Playlist de El Observador streaming, se anunciaron los primeros cuatro artistas confirmados para este show , que por primera vez llegará a la Rural del Prado .

Se trata de la banda brasileña Titãs , que festeja sus 40 años , los uruguayos Peyote Asesino, The La Planta y Francis Andreu .

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Así lo confirmaron Rossanna Piedra, encargada de Producción General y Comunicación de Celeste Music, y Mathias Esmoris, director de la productora.

"La grilla se va a ir revelando de a poco porque es una fiesta, no es un festival donde me voy a parar frente al escenario a ver todas estas bandas. Hay una curaduría pensada para que convivan diferentes géneros, artistas y experiencias por todo el lugar", señaló Piedra.

Pese a que estos son los cuatro primeros artistas confirmados, de aquí al lunes se irán anunciando las 27 bandas —y un total de 150 artistas— que conformarán el line up del evento, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo lunes 3 de agosto.

La organización prevé que el evento cuente con dos escenarios grandes, enfrentados entre sí, que alojarán a los artistas principales y un tercero que, en simultáneo, tendrá otra programación.

Se esperan 10 horas de fiesta, desde las 18:00 del 11 de diciembre hasta las 04:00 del día siguiente.

La historia de la Fiesta de la X, de Punta Carretas a La Paloma

La Fiesta de la X nació en 1999 como "La Fiesta Final" —por realizarse en las últimas semanas del año— impulsada por la ya desaparecida radio X FM (100.3, hoy Aire FM), emisora rockera heredera del espíritu de El Dorado. Su primera edición fue en el Faro de Punta Carretas.

Durante los 2000, en plena explosión del rock nacional, se volvió uno de los eventos culturales más convocantes del país. Además de bandas, pasaban por sus escenarios cantautores, murgas, proyectos de distintos géneros, figuras extranjeras y hasta espectáculos de otros rubros, como teatro o el programa argentino La venganza será terrible, de Alejandro Dolina.

Hasta 2006 la fiesta itineró por Montevideo —las canteras del Parque Rodó y el Parque Batlle—, con ediciones de hasta 80.000 personas, pero también caóticas: faltó comida (en 2004 quedaron los chorizos servidos en vasos al acabarse el pan) y hubo problemas de circulación. En 2007 se mudó al Parque Roosevelt, en una edición marcada por un feroz temporal que obligó a cancelar el tramo final y desató el caos.

Esa fue la última edición hasta 2018, cuando volvió en la rambla de La Paloma, Rocha —tras el regreso de X FM al aire—, con demoras importantes en los horarios y una grilla muy diversa, de Trotsky Vengarán y La Triple Nelson a Márama y Miss Bolivia.