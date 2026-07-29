Inversión industrial: un solo sector de actividad mueve la aguja de las compras de maquinaria y equipos

En la primera mitad del año , la inversión industrial en maquinaria y equipos tuvo dos resultados diferentes: disminuyó fuerte en un trimestre y tuvo un aumento importante en el otro. Los números también muestran otro dato: cuando el desempeño es positivo se vincula directamente al dinamismo del sector forestal maderero .

El último índice de inversión en maquinaria y equipos del segundo trimestre de año elaborado por la Cámara de Industrias (CIU) mostró un aumento de 70,7% en comparación con igual período de 2025 . El aumentó se explicó básicamente en la inversión de una sola empresa: Braspine .

La compañía brasileña avanza en la construcción de un proyecto forestal en Rivera que se dedicará a la producción de pino . El predio tiene 50 hectáreas y la idea es completar 20 construidas. El objetivo es que la planta comience a operar en el segundo semestre del año próximo con una producción destinada a la exportación para Brasil, Estados Unidos, Europa y Asia .

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Según el reporte de la CIU , entre abril y junio Braspine realizó inversiones por US$ 37,7 millones. En ese período los principales productos adquiridos fueron máquinas de aserrar por US$ 17 millones y máquinas y aparatos de elevación por US$ 16 millones .

En segundo lugar por relevancia de inversión (aunque lejos de la cifra de Braspine) se ubicó otra empresa del sector: Lumin. En este caso la inversión fue por US$ 2,8 millones para la compra de máquinas para trabajar madera.

La tercera empresa con inversión de más de US$ 1 millón fue Urufor, que también se dedica a la actividad forestal maderera. La compañía compró máquinas y aparatos para empaquetar y máquinas secadoras en el segundo trimestre.

El listado de las cinco empresas con más inversión en el trimestre se completó con Gerdau (acero) y Pamer (cartón).

El dinamismo de ese período contrastó con el desempeño observado entre enero y marzo. En ese trimestre el índice de inversión en maquinaria y equipos cayó 43,3% respecto al mismo período del año pasado. La razón fue una mínima participación en la inversión industrial de empresas del sector forestal maderero.

J. Samuelle

El informe de la CIU aclaró que se comparaba el dinamismo con un trimestre (primero de 2025) de inversión excepcionalmente alta, asociada a la construcción de una nueva planta de Lumin.

En primer lugar se ubicó Femsa (Coca Cola) con US$ 4 millones destinados a la compra de maquinarias y equipos. El segundo lo ocupó Lumin, que igualmente realizó inversiones en ese trimestre, con US$ 3,3 millones destinados básicamente a la adquisición de máquinas para trabajar madera. Luego estuvo Fábricas Nacionales de Cerveza con US$ 2,2 millones para la compra de maquinarias y aparatos de aluminio para el almacenamiento de bebidas.

El mismo resultado se verifica al mirar el último trimestre de 2025. En ese período se registró una inversión menor a US$ 1 millón de Lumin y el índice retrocedió 40% en comparación con el cierre de 2024.

Los números muestran con claridad que la aguja de la inversión industrial en los últimos tiempos se mueve a impulso de empresas forestales y madereras.