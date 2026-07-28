Una mujer apareció muerta sobre la Ruta 16: un vehículo volvió a atropellar el cuerpo y escapó

Una mujer murió en un siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes sobre la Ruta 16, a la altura del kilómetro 1, en Aguas Dulces (Rocha), informó Policía Caminera.
De acuerdo con la información primaria, sobre las 05:50 una enfermera que conducía un automóvil de sur a norte advirtió un bulto sobre la calzada. Al detenerse para verificar qué ocurría constató que se trataba del cuerpo de una mujer, que ya no presentaba signos vitales.
Mientras la conductora permanecía en el lugar, otro vehículo que circulaba en sentido contrario embistió nuevamente el cuerpo y se dio a la fuga, según la información policial.
La víctima es una mujer mayor de edad, cuya causa de muerte aún no fue determinada.
Como consecuencia del procedimiento, la mencionada carretera permanece totalmente obstruida mientras trabajan efectivos policiales y personal de Policía Científica para esclarecer lo ocurrido.
La investigación continúa y las autoridades indicaron que la información será ampliada a medida que avance el caso.