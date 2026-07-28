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Un miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni habló sobre la final del Mundial 2026 y las teorías conspirativas

Matías Manna, analista de video de Lionel Scaloni, se refirió a la final del Mundial 2026 ante España y las suposiciones que se generaron

28 de julio de 2026 8:37 hs
Lionel Scaloni&nbsp;

Lionel Scaloni 

Foto: Paul Ellis/AFP

Matías Manna, el analista de video del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección Argentina, brindó una entrevista en donde se refirió al encuentro ante España en la final del Mundial 2026 y las teorías conspiratorias que se generaron y que suponen que el partido pudo haber estado arreglado para La Roja.

En diálogo con Vuelta y media de Urbana Play de Argentina, Manna fue contundente: "Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior".

Además, afirmó que los españoles "fueron superiores durante el partido", pero destacó también el estilo que llevó a la albiceleste hasta la última instancia: "Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así".

Lionel Scaloni, entrenador de la selecci&oacute;n Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina

Por último Matías Manna habló, al igual que Lionel Scaloni y Roberto Ayala hace unos días atrás, sobre las teorías conspirativas que se generaron sobre un posible arreglo del encuentro, y señaló: "Son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta. Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante".

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