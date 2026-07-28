Un miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni habló sobre la final del Mundial 2026 y las teorías conspirativas

Matías Manna, el analista de video del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección Argentina, brindó una entrevista en donde se refirió al encuentro ante España en la final del Mundial 2026 y las teorías conspiratorias que se generaron y que suponen que el partido pudo haber estado arreglado para La Roja.

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En diálogo con Vuelta y media de Urbana Play de Argentina, Manna fue contundente: "Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior".

Además, afirmó que los españoles "fueron superiores durante el partido", pero destacó también el estilo que llevó a la albiceleste hasta la última instancia: "Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así".