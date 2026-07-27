Los detalles del operativo de seguridad para Tigre vs Nacional y las medidas que deben tener en cuenta los hinchas tricolores que viajen a Buenos Aires

Nacional visita este martes a la hora 19 a Tigre en el partido revancha del repechaje de Copa Sudamericana, que clasificará a uno a la ronda de octavos de final del segundo torneo de Conmebol.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En el partido de ida los argentinos vencieron 3-0 la semana pasada en el Gran Parque Central.

Los tricolores viajaron este lunes de tarde en barco a Buenos Aires y estarán acompañados por sus hinchas que fueron autorizados a ingresar.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) aprobó la llegada de los parciales tricolores, después que las autoridades argentinas recibieron la explicación que el incidente que se produjo con los hinchas de Tigre en Montevideo (dos ómnibus baleados y un parcial herido) fue protagonizado por una persona en forma individual y no era parte de la barra de hinchas tricolores.

¿Qué resultados se tienen que dar en la última fecha del Torneo Intermedio para que Peñarol y Nacional jueguen la final?

Tigre vs Nacional por la Copa Sudamericana: costo de las entradas para los hinchas tricolores, cómo obtenerlas y todos los detalles del operativo de seguridad

Estos son los detalles del operativo de seguridad para Tigre vs Nacional

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Bueno Aires a través de la APreViDe informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro entre Nacional y Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, contará con la participación de 370 efectivos, 50 agentes de seguridad privada, 40 trabajadores de Utedyc, cuatro ambulancias, servicio y posta médica en el estadio.

La apertura de puertas del estadio será a la hora 16.

El encuentro se realizará con la presencia de ambos públicos.

APreViDe recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Habrá un refuerzo del operativo de seguridad, control de entradas, carné y DNI en los accesos. Se ejercerá el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

El público local accederá al estadio por Av. Perón y Carlos Casares a la tribuna popular. Al sector platea por Facello y Ambrosoni.

La parcialidad de Nacional ingresará por Av. Libertador, entre Guido Spano y Moreno, con venta anticipada de entradas.

Los simpatizantes de Nacional que arriben al en micros, combis y vehículos deberán salir obligatoriamente de los puntos ya establecidos con la custodia policial correspondiente.

APreViDe solicita evitar expresiones racistas y actitudes discriminatorias durante el encuentro. En el caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

Se recuerda que en atención a la normativa vigente se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia. APreViDe advierte que en el caso de registrar el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

Recomiendan a los hinchas asistir temprano al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para los hinchas de Nacional y cómo se obtienen?

Tigre informó en su página web que el sábado comenzó la venta de entradas para los hinchas de Nacional. Disponen de 2.500 localidades.

Tienen un costo de 76.000 pesos argentinos, lo que equivale a alrededor de 2.000 pesos uruguayos o unos US$ 50.

Para obtener los tickets, los hinchas se deben registrar en el Portal de Socios de Tigre y elegir la opción de evento "Parcialidad Visitante" para efectuar la compra.

El portal pide el número de cédula, un mail y una contraseña para registrarse.

En una segunda instancia solicita nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil, antes de permitir el ingreso al sitio web. Solo se puede acceder a una entrada por trámite.