¿Qué resultados se tienen que dar en la última fecha del Torneo Intermedio para que Peñarol y Nacional jueguen la final?

Se terminó este domingo la disputa de la sexta fecha del Torneo Intermedio con el trascendente triunfo de Cerro sobre Racing en el Tróccoli, resultado que le permite al villero sumar tres puntos vitales en la tabla del descenso.

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Peñarol se jugará mano a mano con Cerro Largo, en el Campeón del Siglo , el pasaje a su tercera final consecutiva de Torneo Intermedio.

El partido se disputará el sábado 31 de julio a la hora 18.30 .

Tras despreciar por seis años el Intermedio, la llegada de Diego Aguirre a la conducción técnica de Peñarol le hizo ver al equipo que este torneo es muy importante para sumar en la Tabla Anual.

Así quedaron las tablas de posiciones de las series del Torneo Intermedio, la Anual y el descenso, tras el triunfo de Cerro ante Racing que cerró la sexta fecha

Peñarol piensa en la chance de acceder a la final del Torneo Intermedio y Diego Aguirre recupera a tres futbolistas para enfrentar a Cerro Largo

En 2024, Peñarol llegó a su primera final de Intermedio y la perdió por penales con Nacional.

El año pasado se tomó revancha ante su clásico rival y le ganó por penales.

A Peñarol le basta un empate para ser finalista, mientras que Cerro Largo deberá ganar para pasar a la final, por primera vez en la historia de este certamen creado en 2017.

Los arachanes vienen de ganarle el sábado 1-0 a Central Español en el Palermo, dejándolos fuera de combate.

Racing, campeón del Torneo Apertura, abdicó toda posibilidad este domingo al perder 1-0 en su visita a Cerro.

Ningún otro equipo del grupo A tiene chances de pasar a la final.

Montevideo City Torque y Wanderers juegan una final por pasar a la final

Leandro Zazpe, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballo Foto: Dante Fernández/Focouy

En el grupo B, las chances de Nacional son bastante remotas ya que el equipo de Jorge Bava juega poco y nada, pero además tiene otros tres equipos por delante.

El líder es Wanderers con 12 puntos y diferencia de +6 con respecto de Montevideo City Torque (+2) con el que comparte la punta.

Ambos equipos abrirán la fecha jugando entre sí el viernes 30 de julio a la hora 19.00.

El ganador, será finalista ante Peñarol o Cerro Largo. Si empatan, Wanderers deberá esperar hasta el sábado o domingo para saber si avanza a la final.

Deportivo Maldonado los sigue con 11 y el sábado jugará a la hora 15.00 con Juventud en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Los fernandinos necesitan un empate sí o sí el viernes y ganarle a los pedrenses para ser finalistas.

Si Wanderers y City Torque empatan y el sábado Deportivo Maldonado empata o pierde con Juventud, recién ahí tendrá chances Nacional de ser finalista.

Las chances de Nacional de ser finalista del Torneo Intermedio

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Los tricolores enfrentan a Progreso a la hora 18.30 en el Gran Parque Central.

Nacional necesita que Wanderers y City Torque empaten y que Deportivo Maldonado empate o pierda con Juventud el sábado.

Así se jugará la última fecha del Torneo Intermedio