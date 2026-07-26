El enigmático mensaje que publicó Darwin Núñez este domingo cuando está en juego su salida de Al-Hilal de Arabia Saudita y su pase a otro club

Darwin Núñez quiere armar las valijas para irse cuanto antes de Al-Hilal, el club de Arabia Saudita dueño de su ficha, ya que no quiere volver a vivir una muy mala experiencia como fue la de la temporada pasada.

El futbolista además, tiene distintas instituciones que lo pretenden y eso es muy positivo para él y para su futuro en la selección uruguaya, con la que no le fue bien en el reciente Mundial 2026.

Como informó Referí el pasado viernes, según el diario saudí "Al-Yaum", el ex Peñarol conversó con los principales dirigentes de su club para tratar la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, con la intención de comenzar un nuevo reto la próxima temporada.

El medio añade que recibió llamadas de Atlanta United para jugar en la Majos League Soccer (MLS) de Estados Unidos, además de la posibilidad de poder jugar en Barcelona, siempre y cuando, este club no llegue a un acuerdo con el argentino Julián Álvarez.

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Pero estos no son los únicos clubes que tuvieron interés en Darwin Núñez. Solo por citar alguno de los últimos, aparecen Besiktas y Fenerbahce de Turquía, Napoli de Italia y previamente, Chelsea, algo que ahora parece que se enfrió.

Además de que no juega desde el 16 de febrero con Al-Hilal debido a que el técnico Simone Inzaghi prefirió a Karim Benzema en la lista para jugar en la actividad local quitando al uruguayo debido al cupo de extranjeros, se suma que. como informó Referí el pasado miércoles, a Darwin Núñez se le presentaba un nuevo problema que era que Al-Hilal pretendía contratar al holandés Crysencio Summerville -de West Ham United de Inglaterra-, quien anotó dos goles y brindó dos asistencias en el Mundial 2026 para Holanda y que firmó finalmente con los árabes el pasado viernes.

El mensaje de Darwin Núñez de este domingo

Darwin Núñez permanece desde hace ya nueve días en Austria con el plantel principal de Al-Hilal realizando en ese país la pretemporada, luego de haber participado del Mundial 2026 con la selección uruguaya.

Hasta ahora, es tratado como un futbolista más y realiza todos los ejercicios físicos, aunque por el momento, no participó del único amistoso que jugaron, debido que que hacía muy poco que había arribado a suelo austríaco.

Pero este domingo, Darwin Núñez emitió un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram.

Cuando se encuentra a la espera de poder acordar con los árabes su salida para irse a otro club, posteó un emoji de confianza y otro de un reloj de arena, como dando a entender que sus cosas van a salir bien, como él quiere, y dentro de poco tiempo.

El enigmático posteo de Darwin Núñez mientras espera su salida de Al-Hilal y la firma con un nuevo club

Al-Hilal pagó 55 millones de euros (US$ 62,6 millones) por su ficha y el uruguayo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, pero pretende la rescisión en conjunto del mismo y que el club que lo pueda comprar, le abone algo a los árabes para que se queden conformes.