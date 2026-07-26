La brutal golpiza por la que una jugadora de futsal fue suspendida por cinco años tras patear en la cabeza a una rival en Brasil; mirá el video

Un violento e inaceptable episodio registrado en el futsal femenino de Brasil culminó con una de las sanciones disciplinarias más severas de los últimos tiempos. Una jugadora fue suspendida de toda actividad oficial por un período de cinco años luego de propinarle dos tremendas patada en la cabeza a una rival mientras esta se encontraba tendida sobre el campo de juego.

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El hecho ocurrió durante un tenso encuentro de la liga regional entre RDJ Sport y RSN en Fortaleza. Tras una disputa de balón dividida que terminó con una de las deportistas en el suelo, la agresora reaccionó de manera intempestiva e impactó de lleno en el rostro de su oponente, cuando el primero de los equipos citados, ya ganaba 1-0.

La gravedad de la acción provocó la inmediata detención del encuentro, la intervención de los servicios médicos para asistir a la afectada y la posterior expulsión directa de la atacante.

Un video que trasciende todo comentario Las imágenes de la agresión se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, desatando una ola de rechazo por parte del público y de la comunidad deportiva internacional.