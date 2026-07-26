Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Christian Ebere sigue coleccionando títulos con Cruz Azul junto al Toro Fernández: logró el Trofeo de Campeones, mientras Vasco Da Gama sigue tras sus pasos

El delantero nigeriano que liquidó para Nacional la final de la Liga AUF Uruguaya del año pasado ante Peñarol en el alargue, fue dejado libre por los tricolores, pero aprovecha su oportunidad en México

26 de julio de 2026 13:14 hs
Christian Ebere volvió a ser campeón con Cruz Azul de México

Christian Ebere volvió a ser campeón con Cruz Azul de México

El delantero nigeriano Christian Ebere continúa coleccionando títulos con su club, Cruz Azul de México y este sábado a la noche, lograron el Trofeo de Campeones tras vencer 2-1 a Toluca.

El exfutbolista de Nacional, fue dejado libre por los tricolores luego de que liquidara la final de la Liga AUF Uruguaya del año pasado anotando el gol decisivo para conseguir el certamen nada menos que ante Peñarol y en el alargue.

Cruz Azul contó también con la presencia del exaurinegro, el Toro Gabriel Fernández, quien también mantiene un muy buen nivel.

Christian Ebere en la mira de Vasco Da Gama

Christian Ebere sigue levantando títulos en el Cruz Azul y es una de las apuestas del club mexicano.

El actor de Hollywood ganador de un Oscar que se mostró con la camiseta de Peñarol en pleno set de su nueva película

La brutal golpiza por la que una jugadora de futsal fue suspendida por cinco años tras patear en la cabeza a una rival en Brasil; mirá el video

Este sábado consiguió el Trofeo de Campeones ganándole la final a Toluca 2-1.

El delantero nigeriano ingresó en el segundo tiempo y fue desnivelante, como suele ocurrir cuando entra con defensas cansados, y alternando como extremo por izquierda.

Como informó el pasado viernes Referí, Vasco Da Gama de Brasil está muy interesado en contratarlo y continúa las gestiones para intentar llevarlo hacia su plantel.

Las más leídas

El impactante estado en el que quedó el uruguayo Emiliano Nielli tras la pelea con el argentino Guido Canetti en el BKFC del Antel Arena

Gastón Tonga Reyno cumplió su sueño de pelear en Montevideo y lo hizo con una contundente victoria: así fue la gran velada de Bare Knuckle en un Antel Arena repleto

El actor de Hollywood ganador de un Oscar que se mostró con la camiseta de Peñarol en pleno set de su nueva película

El Diente López debutó en Platense tras su salida de Nacional para el empate agónico de su nuevo club ante Unión

Temas

Christian Ebere Toro Fernández Vasco da Gama Toluca de México

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos