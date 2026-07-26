Christian Ebere sigue coleccionando títulos con Cruz Azul junto al Toro Fernández: logró el Trofeo de Campeones, mientras Vasco Da Gama sigue tras sus pasos

El delantero nigeriano Christian Ebere continúa coleccionando títulos con su club, Cruz Azul de México y este sábado a la noche, lograron el Trofeo de Campeones tras vencer 2-1 a Toluca.

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El exfutbolista de Nacional, fue dejado libre por los tricolores luego de que liquidara la final de la Liga AUF Uruguaya del año pasado anotando el gol decisivo para conseguir el certamen nada menos que ante Peñarol y en el alargue.

Cruz Azul contó también con la presencia del exaurinegro, el Toro Gabriel Fernández, quien también mantiene un muy buen nivel.

Christian Ebere sigue levantando títulos en el Cruz Azul y es una de las apuestas del club mexicano.

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Este sábado consiguió el Trofeo de Campeones ganándole la final a Toluca 2-1.

El delantero nigeriano ingresó en el segundo tiempo y fue desnivelante, como suele ocurrir cuando entra con defensas cansados, y alternando como extremo por izquierda.

Como informó el pasado viernes Referí, Vasco Da Gama de Brasil está muy interesado en contratarlo y continúa las gestiones para intentar llevarlo hacia su plantel.