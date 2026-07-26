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El actor de Hollywood ganador de un Oscar que se mostró con la camiseta de Peñarol en pleno set de su nueva película

La casaca aurinegra una vez más apareció en lugares muy inesperados, como sucedió en otras oportunidades

26 de julio de 2026 10:48 hs
Russell Crowe con la camiseta de Peñarol

Russell Crowe con la camiseta de Peñarol

En el mundo de las redes sociales, bastan unos pocos segundos y una imagen adecuada para encender la pasión futbolera. Esta vez, el protagonista de una escena tan insólita como memorable fue nada menos que la estrella de Hollywood Russell Crowe, quien se volvió tendencia internacional tras dejarse fotografiar luciendo la camiseta de Peñarol.

La escena tuvo lugar durante el rodaje de la película The Last Druid, producción cinematográfica que actualmente se lleva a cabo en locaciones de España y Gran Canaria.

El responsable de hacer posible este cruce entre el cine internacional y la cultura futbolística uruguaya fue el director de fotografía compatriota Agustín Claramunt, integrante clave del equipo técnico del filme e hincha confeso de la institución mirasol.

De Hollywood a Los Aromos

Aprovechando una pausa entre toma y toma en el set de filmación, Agustín Claramunt decidió sorprender al galardonado actor neozelandés Russell Crowe con un obsequio muy especial: una casaca oficial de Peñarol adaptada para la ocasión.

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El detalle no pasó desapercibido, ya que la indumentaria llevaba grabado el dorsal número 9 acompañado del estampado "Gladiator", en una clara referencia al papel histórico que catapultó a Crowe al estrellato mundial y le valió el premio Óscar de la Academia.

El director de la película, William Eubank, junto a Russell Crowe y la camiseta de Peñarol

El director de la película, William Eubank, junto a Russell Crowe y la camiseta de Peñarol

Las fotos, publicadas originalmente por el profesional uruguayo en su cuenta personal de Instagram, muestran al célebre artista posando sonriente con la prenda, así como también al director de la película, William Eubank, sumándose al momento festivo con la vestimenta del club.

A sus 62 años, Russell Crowe siempre ha mantenido una relación estrecha y activa con el ámbito deportivo. Copropietario del equipo de rugby australiano South Sydney Rabbitohs e inversor en Leeds United de Inglaterra, la figura de Una mente brillante demostró una vez más su simpatía por la cultura del deporte, vistiendo con orgullo los colores de una de las instituciones más tradicionales de Sudamérica.

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