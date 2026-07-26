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El ida y vuelta entre Luis Suárez y el Loco Abreu en redes que tuvo un final feliz, recordando viejos tiempos

El Pistolero y el actual técnico de Xolos de Tijuana de México, intercambiaron un diálogo

26 de julio de 2026 11:18 hs
Luis Suárez y Sebastián Abreu en la selección uruguaya

Luis Suárez y Sebastián Abreu en la selección uruguaya

El delantero uruguayo Luis Suárez volvió a ser determinante para una conseguir una nueva victoria de Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, cuando este sábado a la noche consiguió el 1-0 para vencer a Montreal como visitantes.

Suárez llegó a seis tantos en sus últimos tres encuentros con Inter Miami y los dos finales, los disputó sin Lionel Messi, debido a que el crack argentino aún sigue de vacaciones tras el Mundial 2026.

El ida y vuelta entre Suárez y Abreu

Luis Suárez anotó la diferencia en el partido entre Inter Miami y Montreal para el 1-0 a través de un penal.

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Pero esa pena máxima no fue una cualquiera, sino que picó la pelota, igual que había hecho Sebastián Abreu en el Mundial de Sudáfrica 2010 para que Uruguay clasificara a las semifinales.

Suárez subió el gol a sus redes sociales y le mandó una pregunta al Loco Abreu: "Así era @loco13com?".

Sebastián Abreu no tardó en contestarle y luego de haber ganado un nuevo partido con su equipo, Xolos de Tijuana 1-0 a León por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX de México (en el que entró su hijo Diego Abreu en el segundo tiempo), bien a su estilo, le contestó.

La contestaci&oacute;n de Sebasti&aacute;n "Loco" Abreu a Luis Su&aacute;rez

La contestación de Sebastián "Loco" Abreu a Luis Suárez

"Así mismo, Hijito, jaja", escribió Abreu en su cuenta de Instagram.

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Luis Suárez Sebastián Abreu Xolos Liga MX Uruguay selección uruguaya Uruguay en Sudáfrica 2010

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