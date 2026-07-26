El ida y vuelta entre Luis Suárez y el Loco Abreu en redes que tuvo un final feliz, recordando viejos tiempos

El delantero uruguayo Luis Suárez volvió a ser determinante para una conseguir una nueva victoria de Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, cuando este sábado a la noche consiguió el 1-0 para vencer a Montreal como visitantes.

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El ex Nacional y la selección uruguaya, convirtió el tanto con un penal en el que se la picó al arquero rival, Sebastián Breza, una situación igual a la que había realizado el Loco Sebastián Abreu ante Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Suárez llegó a seis tantos en sus últimos tres encuentros con Inter Miami y los dos finales, los disputó sin Lionel Messi, debido a que el crack argentino aún sigue de vacaciones tras el Mundial 2026.

Luis Suárez anotó la diferencia en el partido entre Inter Miami y Montreal para el 1-0 a través de un penal.

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El inoxidable Luis Suárez le dio otra victoria a Inter Miami sin Lionel Messi y llegó a seis goles en los últimos tres partidos en la MLS; mirá el video

Pero esa pena máxima no fue una cualquiera, sino que picó la pelota, igual que había hecho Sebastián Abreu en el Mundial de Sudáfrica 2010 para que Uruguay clasificara a las semifinales.

Suárez subió el gol a sus redes sociales y le mandó una pregunta al Loco Abreu: "Así era @loco13com?".

Sebastián Abreu no tardó en contestarle y luego de haber ganado un nuevo partido con su equipo, Xolos de Tijuana 1-0 a León por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX de México (en el que entró su hijo Diego Abreu en el segundo tiempo), bien a su estilo, le contestó.

La contestación de Sebastián "Loco" Abreu a Luis Suárez

"Así mismo, Hijito, jaja", escribió Abreu en su cuenta de Instagram.