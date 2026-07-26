Las sorprendentes declaraciones del excompañero de Luis Suárez en Liverpool, Jamie Carragher, sobre Jürgen Klopp luego de que se hiciera cargo de la selección de Alemania

El excompañero de Luis Suárez en Liverpool, Jamie Carregher, quien hoy cumple funciones como periodista de la cadena inglesa Sky Sports y que conoce muy bien a los reds desde hace años, emitió una opinión muy importante acerca de que el extécnico de ese equipo, al que conoció muy bien, Jürgen Klopp, se hiciera cargo durante esta semana de la dirección técnica de la selección de Alemania.

Carragher fue clarísimo en sus apreciaciones y expresó la trascendencia que tuvo este movimiento de la Federación Alemana, luego de varios traspiés internacionales.

Alemania, luego de ganar el Mundial de Brasil 2014, tuvo muy malos resultados en sus diferentes actuaciones no solo en Copas del Mundo, sino también en Eurocopas o la Nations League de Europa.

Jamie Carragher conoce muy bien a Jürgen Klopp debido a que dirigió a Liverpool durante muchos años y fue técnico, incluso, de Darwin Núñez en dicha institición.

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“Este es el nombramiento que debería enviar ondas de choque a través del fútbol mundial. Cualquiera que lo celebre (en Inglaterra) claramente no entiende de qué es capaz Jürgen Klopp. Alemania no ha contratado solo a un entrenador, han desatado a un monstruo”, comenzó diciendo Carragher en Sky Sports.

Y continuó: “La gente sigue hablando de que Alemania necesita una reconstrucción. Olvídense de eso. La reconstrucción terminó en el segundo en que Klopp firmó el contrato. Ha construido campeones en todos lados donde ha ido, y ahora tiene a una de las naciones de fútbol más grandes del planeta respaldándolo. Eso es aterrador.”

Jurgen Klopp en su presentación como entrenador de Alemania Foto: AFP

“Si yo fuera Inglaterra, estaría seriamente preocupado. Si yo fuera Francia, España, Argentina o cualquiera soñando con el próximo Mundial, estaría prestando mucha atención. Klopp no entra en torneos solo para competir, entra para llevarse trofeos a casa. Este hombre convirtió a los escépticos en creyentes en Dortmund. Puso fin a la espera de 30 años de Liverpool por un título de liga y los hizo campeones de Europa de nuevo. Ahora imagínenlo con la línea de producción de talento élite de Alemania. Eso es una pesadilla para el resto del mundo del fútbol”.

Según Carragher “la gente piensa que el fútbol internacional es más fácil que el de clubes. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. Denle a Klopp semanas para prepararse en lugar de tres partidos cada siete días, y él construirá una máquina que asfixia a los rivales mental y físicamente. El mayor error que pueden cometer los rivales de Alemania es creer que esto es solo otro nombramiento de entrenador. No, esto es una advertencia. Alemania acaba de entregar las llaves a un hombre obsesionado con ganar, adicto a la intensidad e incapaz de aceptar el fracaso”.

“He visto lo que Klopp hace con los clubes de fútbol. Cambia estándares, cambia culturas y cambia la historia. Si logra que el vestuario crea en él como lo hizo Liverpool, entonces el resto del fútbol internacional está en serios problemas. Grábenselo en la mente: esto no se tratará de jugar un fútbol atractivo. Se tratará de dominación. Alemania acaba de poner al frente a uno de los mayores motivadores que el deporte ha visto jamás. Todos los demás acaban de recibir una advertencia. El gigante dormido ha abierto los ojos de nuevo”.