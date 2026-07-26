El impactante estado en el que quedó el uruguayo Emiliano Nielli tras la pelea con el argentino Guido Canetti en el BKFC del Antel Arena

La primera velada de Bare Knuckle Figth Championship (BKFC) en Uruguay y en Sudamérica realizada este sábado en el Antel Arena tuvo 11 combates que hicieron vibrar a los 9.000 espectadores que llenaron el recinto, con el atractivo de ver a Gastón Tonga Reyno por primera vez en Montevideo en la pelea estelar.

El duelo de semifondo entre el uruguayo Emiliano “Toro” Nielli y el argentino Guido “Ninja” Canetti fue uno de los destaques de la noche.

Ambos luchadores se habían picanteado cara a cara en el pesaje del viernes y se dieron duro en el círculo.

El uruguayo fue muy aplaudido por el público y pidió el aliento tras el primer round. Por su parte, Canetti, que entró al ritmo de Los Palmeras y lució un tatuaje de Carlos Gardel en su pierna, manejó la pelea con calma y en el segundo asalto le dejó un gran chichón en la frente a su contendiente.

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Joaquín Ormando

Ambos dejaron todo en el ring, pero El Ninja se quedó con la victoria, mientras que Nielli terminó con su cara hinchada por los golpes, lo que llamó la atención de los espectadores.

Joaquín Ormando

El Toro quedó con el rostro inflamado por el huevo que le había quedado en la frente, que se la agrandó, y con otro que le apareció sobre la sien de su lado izquierdo.

Joaquín Ormando

Pese a su estado, salió del ring caminando y se fue saludando a los hinchas.

Otra de las peleas más fuertes fue la de la uruguaya Marylin Contin, “La Reina”, que ganó casi que sin despeinarse ante la argentina Gisela Luna tras dos golpes en el primer round.

Joaquín Ormando

La peleadora local entró con mucha actitud al ring y con su musculatura apabulló a su rival, quien sufrió dos cortes en el rostro, el segundo con un importante sangrado que fue dejando aún más rojo el piso del círculo.